Zincir marketler harekete geçti (Peş peşe indirim açıklamaları)

Döviz kurlarında yaşanan ani yükselişle ürün fiyatları zamlanan marketlerden, kurda yaşanan gerileme sonrası peş peşe indirim açıklaması geldi.

Migros, CarrefourSa ve Şok Marketler raf fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.

MİGROS’TA İNDİRİMLER RAFLARA YANSIDI

Migros'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada;



"Girdi düşüşü beklemeden tedarik edilen meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.



Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimlerin daha da etkinleşeceği vurgulanan açıklamada, "Üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır" ifadelerine yer verildi.



CARREFOURSA DA İNDİRİME GİTTİ

Bir diğer market zinciri CarrefourSa da ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklama özetle şu şekilde;

"Reyonlarımızda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirim gerçekleştiriyoruz."

ŞOK MARKET DUYURMUŞTU

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Şok Market'ten de yanıt gelmişti.

Market zinciri, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı" açıklamasında bulunmuştu.

Şok Market'ten yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurda yaşanan gerileme sonrası zincir marketlere çağrıda bulunmuştu. Erdoğan "Zincir marketler hepsi de nasıl çıkarken hızla fiyatları çıkartıp etiketleri ona göre değiştirdiyseler, inerken de aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım" ifadelerini kullanmıştı.