Zincir marketlere ikinci soruşturma

Haberler - NTV Haber 25.03.2022 - 12:42
Zincir marketlere yönelik denetimler devam ederken, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma yürütülüyor.
A Para'ya konuşan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, rekabetin ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma raporunun 26 Nisan'da çıkacağını açıkladı.
Küle soruşturmanın hacim olarak birinciden daha küçük çaplı olmadığını söyledi.
5 zincir markete geçen yıl kartelleşme suçlamasıyla 2,7 milyar liralık rekor ceza kesilmişti.