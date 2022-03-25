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Zincir marketlere ikinci soruşturma

5 zincir markete geçen yıl tekelleşme suçlamasıyla 2,7 milyar liralık rekor ceza kesen Rekabet Kurumu, ikinci soruşturmayı yürütüyor. Soruşturma raporu 26 Nisan'da açıklanacak.

Haberler - NTV Haber 25.03.2022 - 12:42

Zincir marketlere ikinci soruşturma

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23 zincir market sözlü savunma yapacak

23 zincir market sözlü savunma yapacak

Zincir marketlere yönelik denetimler devam ederken, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma yürütülüyor.

A Para'ya konuşan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, rekabetin ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma raporunun 26 Nisan'da çıkacağını açıkladı.

Küle soruşturmanın hacim olarak birinciden daha küçük çaplı olmadığını söyledi.

5 zincir markete geçen yıl kartelleşme suçlamasıyla 2,7 milyar liralık rekor ceza kesilmişti.

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