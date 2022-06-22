Zincir marketlere mahkemeden ret cevabı

Migros, Carrefoursa ve Bim'in rekabet cezası ile ilgili yürütmeyi durdurma yönündeki talepleri reddedildi.

Rekabet Kurumu; Migros, Carrefoursa ve Bim'in aleyhlerine aldığı karara karşı şirketlerin yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davanın reddedildiğini duyurdu.



Kurumdan yapılan açıklamada İdare Mahkemesinin ayrıca Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) haksız rekabet gerekçesiyle yaklaşık 2,7 milyar liralık idari para cezası kesmişti.



Cezanın kesilmesinin ardından şirketler hukuki süreci başlatmıştı. Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararında, A 101, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros Ticaret AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı yönünde tespitler olduğu belirtilmişti.