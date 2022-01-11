Zincir marketlere verilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçesi haftaya açıklanacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere ilişkin gerekçeli kararın önümüzdeki haftabaşı yayınlanacağını söyledi.

Ankara'da bir otelde, Rekabet Kurumu tarafından finansal teknoloji şirketlerinin rekabet hukukunun uygulama alanlarında karşılaşılan sorunlarının ele alındığı "Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler" paneli gerçekleştirildi. Panele, çok sayıda sektör temsilcisinin yanı sıra Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Arıkan ise konuşmacı olarak katıldı.



"ZİNCİR MARKETLERE VERİLEN CEZADAKİ TÜM YAZIŞMALARI YAYIMLAYACAĞIZ"



Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun zincir marketlere kesilen 2 milyar 700 milyon liralık idari para cezasının gerekçeli kararının ne zaman yayınlanacağı ve içeriğini değerlendirmesini istemesi üzerine Küle, şunları söyledi:

“Gerekçeli kararımız önümüzdeki haftabaşı web sitemizden yayımlanmış olur. Zincir marketler ve bir tane tedarikçi olmak üzere toplam yaklaşık 2.7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz. Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz."