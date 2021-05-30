Zincir marketlere yeni düzenleme yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük esnafı koruma çağrısı üzerine hükümet harekete geçti.

Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak. Konu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, hükümetin düzenlemeye ilişkin hazırlıklarını tamamlamasının ardından düzenleme daha sonra Meclis gündemine taşınacak. Düzenlemenin AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ İÇİN 2 FORMÜL MASADA

Düzenlemede öne çıkan başlıklardan biri zincir marketlerin çalışma saatleri. Bu kapsamda küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak.



Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Ancak AVM'lerin de haftanın bir günü kapalı olması formülünün corona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

Öte yandan, yeni açılacak AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe olacak.





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BULVARDA 2 KİLOMETRE MESAFE KURALI

Hazırlanan teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Hazırlanan düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak.

Ayrıca bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.

NERELERDE ZİNCİR MARKET AÇILMAYACAK?



Hazırlanan düzenlemede dikkat çeken konu başlıklarından biri de nüfusu 2 bini altında olan yerlerle ilgili. Buna göre, 2 bin altı nüfuslu bölgelerde zincir market şubeleri açılmayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek.

Nüfus kriterlerine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da teklifte yer alması beklenen düzenlemeler arasında.

Buna göre, her 5 bin nfusta bir market açılabilecek. Ayrıca, bazı yerlerde 100'er metre arayla aynı zincir marketin farklı şubelerinin açılması da önlenecek.

HANGİ ZİNCİR MARKETTE HANGİ ÜRÜN SATILMAYACAK?



Hükümetin hazırladığı düzenlemede zincir marketlerdeki ürün çeşitliliği de ele alınacak. Alanı bin 500 metre karenin altında olan zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi ürünlerin satışı yapılmacak. Bin 500 metre kareden büyük zincir marketler ise bu ürünlerin satışını yapabilecek.

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