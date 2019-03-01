Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirim yaptı.

Konut kredisi faizi 4 Mart'tan geçerli olmak üzere 120 aya kadar vadede yüzde 1,28'e çekildi.



Ihtiyaç kredilerinde ise 60 aya kadar vade için faiz yüzde 1,53 olacak.



Ziraat Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ziraat Bankası; son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını indirmiştir. Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır" denildi.

