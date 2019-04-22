Ziraat Bankası, yatırımlarını Türk Lirası'nda değerlendiren ve değerlendirmek isteyen müşteriler için Türk Lirası tasarruflarında sabit faiz oranı korumasında yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı'nın yanı sıra, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen müşterileri için de Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getirili) Mevduat Hesabı ürünlerini uygulamaya aldı.



Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, iki yeni mevduat hesabına ilişkin şu açıklamayı yaptı:



“Bankaların, asli görevi tasarrufların doğru alanlara yönlendirilmesinin yanı sıra ülkenin tasarruf tabanının da gelişimine katkı vermektir. Sunduğumuz ürünleri çeşitlendirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sağlamak da görevlerimiz arasındadır.



Biliyoruz ki birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı korumak için dövizde tutan oldukça önemli sayıda müşterimiz var. Ülkemizde tasarrufların TL ile yapılmasını sağlamak için bundan sonra da ürünlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda müşterilerimizin TL mevduat birikimlerini desteklemek için iki yeni ürünümüzü hayata geçirdik. Bu ürünler; “Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getiri Ödemeli) Mevduat Hesabı”dır.”

“BİRİKİMLERE ENFLASYON ÜZERİNDE GETİRİ İMKANI SUNUYORUZ”



Sektördeki diğer bankaların da Türk Lirası mevduatı destekleyen, her kesimden vatandaşın tercihlerine uygun alternatifler sunan benzer nitelikteki ürünler ile yatırım ve getiri çeşitliliği sağlayacaklarına inandığını belirten Aydın, “Uygulamaya aldığımız ürünler ile Türk Lirası birikim yapan müşterilerimize, birikimleri için enflasyonun üzerinde bir getiri elde imkanı sunuyoruz. Milli paramıza güvenerek ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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