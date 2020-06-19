Ziraat Bankası'ndan kafe ve restoranlar için özel kredi paketi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu sözlerin ardından Ziraat Bankası'ndan da resmi açıklama geldi.

Açıklamada, "Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya İşletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir “Destek Kredisi” ürünü hayata geçirmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Bankamız üye işyeri statüsündeki işletmeler; ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık %7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecektir." denildi.

NE KADAR KREDİ KULLANABİLECEKLER

Buna göre cirosu 3 milyona kadar olan işletmeler azami 1 milyon, 3-25 milyon arasındakiler azami 5 milyon TL, 25-125 milyon TL arasındakiler 12.5 milyon TL, 125 milyon üzerindekiler de 20 milyon TL kredi kullanabilecek.

