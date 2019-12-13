Ziraat Girişim, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini alıyor.



Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, işlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedi Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi'ne devredilecek.



Eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı'nın sermayesindeki payların toplam yüzde 51'ini elde etmiş olacak.



Ziraat Bankası, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin (Ziraat GSYO), yüzde 100 hissesinin sahibi konumunda bulunuyor.

