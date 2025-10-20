Zirai dondan etkilenen üreticilere 13 milyar 221 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere zirai dona karşı destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."

