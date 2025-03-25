Balık fiyatlarında düşüş: ''Halka bedava balık yedirdik''

Balıkçı Ertürk, mezgit avının devam ettiğini ve kilosunun 100 liraya kadar düştüğünü söyleyerek, "Yine uygun fiyatlı. Tirsiyi 70 liradan, istavriti ise 150 liradan satıyoruz. Mezgitte şu anda ucuzluk var. Bu durum bir 10-15 gün daha devam edecek ve ardından sezon kapanacak" dedi.