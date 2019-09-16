Zubizu tarafından24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'ZUBİZU Alışveriş Günleri' her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor.



Etkinlik, Zorlu PSM Meydan Fuaye'de düzenlenecek. ZUBİZU alışveriş etkinlikleri kapsamında yapılacak organizasyonda 100'e yakın marka ve tasarımcı ziyaretçiler ile buluşacak.



ZUBİZU üyelerinin bir yandan alışverişlerini yaparken bir yandan da keyifli vakit geçirecekleri ZUBİZU Alışverişi Günleri'nde, ünlü isimlerin markaları ZUBİZU üyelerine özel ayrıcalıklar sunacak.

Vogue Dergisi editörleri ziyaretçilere stil danışmanlığı yaparak sonbahar ve kış alışverişi ile ilgili ipuçlarını konuklar ile paylaşacak. Seçtikleri ürünler hakkında stil danışmanlarından bilgi alacak katılımcılar etkinlikte farklı deneyimler yaşama fırsatı yakalayacak.



ZUBİZU Alışverişi Günleri; Akbank’ın ana sponsorluğu, Giybi, Kolay Depo, Siemens ve WMF’in co-sponsorluğu ve Antur organizasyonuyla gerçekleşecek.



ZUBİZU Alışveriş Günleri, 24 Eylül Salı ve 25 Eylül Çarşamba günleri saat 10:00-20:00 arasında misafirlerini ağırlayacak.

Etkinliğe giriş ücretsiz olacak.

