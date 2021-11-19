ZUBİZU'da "Yıldızlı Cuma" fırsatları başlıyor

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 15:32
Dört milyon üyesini, indirim ve avantajlarla dolu bir Yıldızlı Cuma'ya davet eden ZUBİZU, hem online hem de offline'da çeşitli indirim fırsatları sunuyor.
Yıldızlı Cuma'da üyeler için hazırlanan fırsatlardan bazıları şöyle;
- Arçelik ve Beko'da ZUBİZU üyelerine özel seçili ürünlerde indirim.
- Arzum'dan online alışverişlerde %40 indirim
- Chakra mağazalarında ve online sitesinde 500 TL'ye 50 TL indirim
- defacto.com.tr’de ve Defacto mobil uygulamasında %10 indirim
- Enplus mağazalarında ve online sitesinde seçili ürünlerde indirim
- Enterprise araç kiralamada seçili indirimler
- flo.com.tr’de 300 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim
- Instreet’te 300 TL ve üzeri online alışverişlerde 60 TL indirim
- Jumbo’da online alışverişlerde 100 TL’ye varan ek indirim
- Karaca ve Emsan’da online alışverişlerde geçerli %15 indirim
- Madame Coco mağazalarında ve online sitesinde 400 TL ve üzeri alışverişlerde 60 TL indirim
- Nine West’te 500 TL ve üzeri online alışverişlerde ekstra 100 TL indirim
- n11.com’da 300 TL ve üzeri alışverişlerde 60 TL indirim
- Sina Pırlanta’da ektra %5 İndirim
- Vivense mağazalarında ve online sitesinde geçerli %10 indirim