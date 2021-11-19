ZUBİZU'da "Yıldızlı Cuma" fırsatları başlıyor

Alışveriş uygulaması ZUBİZU, "Yıldızlı Cuma" kampanyalarında giyimden ayakkabıya, mobilyadan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden süpermarket alışverişine kadar pek çok kategoride ekstra ayrıcalıklar sunuyor.

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 15:32

ZUBİZU'da "Yıldızlı Cuma" fırsatları başlıyor

İlişkili Haberler

E-ticarette kasım rekoru beklentisi

E-ticarette kasım rekoru beklentisi

E-ticarette günlük sipariş adedi 6,2 milyona ulaştı

E-ticarette günlük sipariş adedi 6,2 milyona ulaştı

Dört milyon üyesini, indirim ve avantajlarla dolu bir Yıldızlı Cuma'ya davet eden ZUBİZU, hem online hem de offline'da çeşitli indirim fırsatları sunuyor.

Yıldızlı Cuma'da üyeler için hazırlanan fırsatlardan bazıları şöyle;

- Arçelik ve Beko'da ZUBİZU üyelerine özel seçili ürünlerde indirim.

- Arzum'dan online alışverişlerde %40 indirim

- Chakra mağazalarında ve online sitesinde 500 TL'ye 50 TL indirim

- defacto.com.tr’de ve Defacto mobil uygulamasında %10 indirim

- Enplus mağazalarında ve online sitesinde seçili ürünlerde indirim

- Enterprise araç kiralamada seçili indirimler

- flo.com.tr’de 300 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim

- Instreet’te 300 TL ve üzeri online alışverişlerde 60 TL indirim

- Jumbo’da online alışverişlerde 100 TL’ye varan ek indirim

- Karaca ve Emsan’da online alışverişlerde geçerli %15 indirim

- Madame Coco mağazalarında ve online sitesinde 400 TL ve üzeri alışverişlerde 60 TL indirim

- Nine West’te 500 TL ve üzeri online alışverişlerde ekstra 100 TL indirim

- n11.com’da 300 TL ve üzeri alışverişlerde 60 TL indirim

- Sina Pırlanta’da ektra %5 İndirim

- Vivense mağazalarında ve online sitesinde geçerli %10 indirim

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...