ZUBİZU'da "Yıldızlı Cuma" fırsatları başlıyor

Dört milyon üyesini, indirim ve avantajlarla dolu bir Yıldızlı Cuma'ya davet eden ZUBİZU, hem online hem de offline'da çeşitli indirim fırsatları sunuyor.

Yıldızlı Cuma'da üyeler için hazırlanan fırsatlardan bazıları şöyle;



- Arçelik ve Beko'da ZUBİZU üyelerine özel seçili ürünlerde indirim.



- Arzum'dan online alışverişlerde %40 indirim



- Chakra mağazalarında ve online sitesinde 500 TL'ye 50 TL indirim



- defacto.com.tr’de ve Defacto mobil uygulamasında %10 indirim



- Enplus mağazalarında ve online sitesinde seçili ürünlerde indirim



- Enterprise araç kiralamada seçili indirimler



- flo.com.tr’de 300 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim



- Instreet’te 300 TL ve üzeri online alışverişlerde 60 TL indirim



- Jumbo’da online alışverişlerde 100 TL’ye varan ek indirim



- Karaca ve Emsan’da online alışverişlerde geçerli %15 indirim



- Madame Coco mağazalarında ve online sitesinde 400 TL ve üzeri alışverişlerde 60 TL indirim



- Nine West’te 500 TL ve üzeri online alışverişlerde ekstra 100 TL indirim



- n11.com’da 300 TL ve üzeri alışverişlerde 60 TL indirim



- Sina Pırlanta’da ektra %5 İndirim



- Vivense mağazalarında ve online sitesinde geçerli %10 indirim

