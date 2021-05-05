ZUBİZU'dan evde sıkılmama rehberi

4 milyona yakın üyesine 575’ten fazla marka için çok özel ayrıcalıklar sunan ZUBİZU, tam kapanma sürecinde, üyelerinin hayatını daha keyifli kılacak içeriklere odaklandı.

Yoga egzersizlerinden müzik listelerine, hayata pozitif baktıran filmlerden online sergilere, kişisel bakım tüyolarından yemek tariflerine birçok öneri ve ayrıcalığa, uygulama üzerinden kolayca ulaşılabiliyor.



17 gün boyunca üyeleri için hayatı daha keyifli kılmak isteyen ZUBİZU, zinde tutacak egzersiz önerilerinden evde meşgul olurken dinlenebilecek müzik listelerine, içinde bulunduğumuz zor günlerde hayata pozitif baktıracak film önerilerinden gastronomik keşifler yaptıracak yemek tariflerine kadar pek çok eğlenceli içerik hazırladı.



DERGİ TADINDA BİR ZUBİZU



ZUBİZU’dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Son bir buçuk yıldır evlerimizde daha önce hiç olmadığı kadar çok vakit geçirdik. Dışarıda sosyalleşerek vakit geçiremeyeceğimiz 17 günlük tam kapanma sürecinde, üyelerimize, alışverişleri dışında günlük hayatlarında da ayrıcalıklar sunma hedefiyle, günlerini daha keyifli ve sağlıklı geçirmelerine yardımcı olacak içerikler hazırladık.”

Her gün yeni konularla zenginleştirilen ZUBİZU uygulaması, üyelerine tam bir dergi deneyimi yaşatıyor. Mobil uygulamasını her gün ziyaret eden binlerce kişi, evde dondurma yapmanın, bitki yetiştirmenin, cilt bakımının veya filtre kahve hazırlamanın püf noktalarını öğrenebiliyor, kozmetikten moda ve tasarıma, sanat ve eğlenceden spor ve egzersize kadar pek çok farklı konuda keyifli yazılar okuyabiliyor.



'ZUBİZU EVDE', eve kapanma günlerinde hayatınızın fon müziğini de ihmal etmiyor. Evde oyalanırken, yemek yaparken, pazar sabahları dinlenirken, spor yaparken veya çalışırken, ünlü DJ Tankut Karakurt’un hazırladığı en iyi şarkı listelerine ZUBİZU üzerinden ulaşıp dinleyebilirsiniz.



ZUBİZU mobil uygulamasında ayrıca, Leyla Zerger Sidal’in kısa yoga derslerini izleyebilir, yeni başlayanlar tarafından en çok tercih edilen ‘Bala Kakasana’ ile evde kendi yoga yolculuğunuza çıkabilirsiniz. Yoga dersleri kapsamında, lenf sisteminin ve hormonların düzenli çalışmasını sağlayan ‘Salamba Sırsasana’yı da Sidal'dan öğrenmek mümkün. İsteyenler, bu özel yoga dersleri için yüzde 25 indirim ayrıcalığından da yararlanabiliyor.



300 BİN KİŞİ ALIŞVERİŞ YAPTI



Bu yıl 5'inci yaşını kutlayan ZUBİZU, bugüne kadar üyelerine 600 milyon liralık indirim sağladı. Toplam 300 bin kişi ZUBİZU ile online alışveriş yaptı.

‘ZUBİZU EVDE’ içeriklerinin tamamına ve onlarca markanın online alışverişlerde sunduğu ayrıcalıkların detaylarına ZUBİZU’nun mobil uygulamasından ulaşmak mümkün.

