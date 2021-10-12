ZUBİZU’nun Yeni Genel Müdürü Tolga Ünvan Oldu

Türkiye'nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU’nun Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Tolga Ünvan, şirketin yeni dönemdeki büyümesine liderlik edecek.

Haberler 12.10.2021 - 11:53

ZUBİZU’nun Yeni Genel Müdürü Tolga Ünvan Oldu

Koç Üniversitesi bölümünden mezun olan Ünvan, Yeditepe Üniversitesi MBA derecesine sahip.

Çalışma hayatına 2002 yılında Procter & Gamble’da Marka Müdür Yardımcısı olarak başlayan Tolga Ünvan, kariyerine global şirketlerde liderlik pozisyonlarında devam etti. Procter & Gamble’ın ardından Henkel, The Coca-Cola Company ve Nestlé’de, birçok markanın Türkiye ve Avrupa’daki satış-pazarlama stratejisi ve uygulamalarına liderlik etti. Ünvan, online market alışverişi alanında önemli bir büyüme ve gelişme gösteren Getir’de son 2 yıldır Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştı.


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