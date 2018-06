2017 yılında 1,4 milyonun üzerinde satışla rekor kıran gayrimenkul sektöründe kurallar baştan yazılıyor… Bundan kısa bir süre öncesine kadar 3+1, 4+1’lerin rağbet gördüğü piyasada yeni trend ufaltılmış 1+1’ler… İstanbul’da Piyalepaşa, Emaar Square ve Vadi İstanbul gibi çok sayıda önemli projede imzası bulunan iki design group Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Murat Kader, gayrimenkul sektöründe metrekarelerin ufaldığını ifade ederken, bu yönde vatandaştan gelen talebin konut arzını da yeniden şekillendirdiğinin altını çizdi.



2+1 DAİRELERDEN 1+1’E DÖNÜŞ VAR



Şehir merkezlerinde yaşamanın metrekare bazında pahalılaştığını, bu yüzden de konutların gittikçe küçüldüğünü vurgulayan Murat Kader, “Artık 3+1 yaşayanlar 2+1’de yaşamanın yollarını arıyor. 2+1’de yaşayanlar 1+1’e dönüyor. Bizim de mimarlar olarak görevimiz o kişinin konforundan bir şey kaybetmeden aynı yaşamı sürmesini sağlamak. Yeni projelerde de buna özen gösteriyoruz” dedi.



iki design group Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Murat Kader

40 METREKARENİN ALTINA İNİYORUZ



Şirket olarak herkesin satın alabileceği ve bütün mobilyasını içine koyabileceği en küçük daireyi bulmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Murat Kader, “9 kişilik inovatif bir takım kurduk ve bu takım yaklaşık bir ay boyunca yeni nesil ideal daireyi araştırdı. Bu çalışmada üç ana kriter belirledik. Bunu yaparken de Türkiye’de enerji kaynaklarını daha az tüketecek; daha kolay satılabilecek ve daha kolay işletilebilecek bir model üzerine çalıştık. Sonunda ortaya metrekaresi yüzde 15’e yakın ufaltılmış bir konsept çıktı. Türkiye’de 1+1 bir dairenin ortalama büyüklüğü 45-50 metrekaredir. Biz bunu, yenilikçi çözümler ve doğru alan kullanımı ile 38-42 metrekareye indirdik. Nette 7, brütte 12 metrekarelik bir alan kazanımı var. Yani ortalama bir 1+1’deki tüm mobilyaların ferahlıktan ödün verilmeden sığdığı, hiçbir eksiğin olmadığı, daha düşük maliyetlere ısınan ama yaklaşık 50 bin TL daha ucuz bir konseptten bahsediyoruz” dedi.



‘HER ÇOCUĞA 1 ODA’ GERÇEKTEN ŞART MI?



Yakın gelecekte, lüks projeler dışında 3+1 ve 4+1’lerin gereksizleşeceğini ifade eden Murat Kader, “Bu trend hızlanarak devam edecek. Artık konut yatırımcıları da ayağını yorganına göre uzatmanın öneminin farkına vardı. Mesela ben ortaokula kadar kız kardeşimle aynı odada yaşadım. 2+1 bir dairede büyüdüm. ‘Her çocuğa bir oda’ konsepti bugün gerçekten çok az ülkede karşımıza çıkan bir durum. Örnek vermek gerekirse Almanya’da her bir çocuğa bir oda yok ki ortalama gelir düzeyi bizim daha üzerimizde…” ifadelerini kullandı.



4 METREKARE TASARRUF 90 TANE 2+1 DEMEK



Yatırımcının büyük ilgi gösterdiği bu konseptin proje sahipleri için de önemli avantajları olduğunu ifade eden Murat Kader, “Yaklaşık 3.500 ünitelik bir proje düşünün. Bunun yarısı 1+1 olsun. Her 1+1’den yaptığımız 4 metrekarelik tasarruf, projede yaklaşık 90 tane ilave 2+1’e karşılık geliyor. Tek yaptığımız aslında daire kapısının antreye değil, salona açılmasını sağlamak. Onun dışında dairenin her odası aynı büyüklükte” dedi.



ENERJİ TÜKETİMİNİN %65’İ KONUTLARDAN



Murat Kader şöyle devam etti: “Diğer yandan dünyada enerjinin yüzde 65’ini sadece konutlar tüketiyor. Dolayısıyla konutların tasarımı çok büyük bir tasarruf sağlayabilir. Gayrimenkulde dünya kaynaklarını en az biçimde tüketerek en optimum çözümü bulmamız şart. Bu yüzden de bugün doğru tasarım her şeyden daha önemli.”

Gayrimenkul sektöründeki son durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Murat Kader, şu an sektörde ufak çaplı bir düzeltme yaşandığının altını çizerken, “Özellikle maliyetler tarafında ciddi bir yükseliş var. Mevcut konjonktürde fiyatları artırmak da oldukça güç. Ama ben bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Seçimlerden sonra piyasanın canlanacağına inanıyorum. Piyasalardaki mevcut gerginliğin de suni olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de bugün ciddi bir konut talebi var ve bu gelecek yıllarda da artarak devam edecek. Konut sahipliği oranlarına baktığımızda da hâlâ Avrupa ve dünyanın gerisindeyiz. Bizde bu oran yüzde 67. Arjantin, Bulgaristan, Brezilya, Polonya gibi ülkelerde bu oran yüzde 90’lara yaklaşıyor” şeklinde konuştu.