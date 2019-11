AND Pastel'de 'Bitmeyen Cuma' kampanyası (Yüzde 40 indirim)

AND Gayrimenkul, İstanbul Kartal’da yaşamın başladığı konut projesi AND Pastel’de, 'Bitmeyen Cuma' kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor.



Geçtiğimiz yıl ‘’Bitmeyen Cuma’’ kampanyası kapsamında web sitesi üzerinden satışa çıkardığı 30 dairenin tamamını sadece 3 günde satarak bir ilke imza atan AND Gayrimenkul, AND Pastel projesinde geçerli olacak büyük indirim kampanyasına 29 Kasım Cuma günü saat 19:00’da başlıyor.

'Bitmeyen Cuma' 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, 19:00 - 00:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kampanyayla AND Pastel’deki seçili dairelerde yüzde 40 indirim uygulanacak. Her gün seçili 10 yeni daire indirime girecek. Üç gün boyunca 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 30 daire satışa açılacak.



29 Kasım 19:00’da başlayacak ve 3 gün boyunca sadece 19.00-00.00 saatleri arasında geçerli olacak indirimden AND Pastel web sitesini ve AND Pastel satış ofisini ziyaret edenler faydalanabilecek.

www.andpastel.com'u ziyaret edenler satışta olan dairelerin kat planlarını, özelliklerini ve fiyatlarını web sitesi üzerinden inceleyebilecek.

Beğendikleri daireyi online ödeme yoluyla kaparo yatırarak AND Pastel web sitesi üzerinden veya AND Pastel Çağrı Merkezi'ni arayarak kolayca rezerve edebilecek.

Beğendiği daireyi rezerve eden kişiler, AND Pastel’e giderek dairesini görme ve projeyi gezme şansına sahip olacak. Yaşamaya hazır, hemen tapu teslim avantajı sunulan dairelerin yer aldığı aldığı kampanya, peşin alımlarda geçerli olacak. Aynı zamanda 120 ay vade ve yüzde 0,98 faiz oranı ile kredi imkanı da sunulacak.

GECE 12'YE KADAR SATIŞLARA DEVAM



Web sitesinde uygulanacak indirimden, AND Pastel satış ofisini ziyaret edenler de faydalanabilecek. Bu tarihlerde AND Pastel satış ofisi gece 00:00’a kadar sürecek etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli deneyimler yaşatacak.



İSTANBUL KARTAL'IN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERİNDEN



Kartal’da Adalar ve deniz manzarasına hakim evleriyle; İstanbul’un ana ulaşım akslarından E-5’in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan konumu ile dikkat çeken AND Pastel, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri ile 7 blok ve 1243 konuttan oluşuyor. İçerisinde okul öncesi eğitim kurumundan, sağlık kurumuna ve alışveriş alanlarına kadar bir mahallenin ihtiyaç duyacağı pek çok fonksiyonu ve sosyal aktivite alanını barındıran AND Pastel’de yaşam Temmuz 2018’de başladı. Kartal bölgesinin en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel, Sign of the City- ‘Türkiye’nin En iyi Konut Projesi’ ve European Property Awards – ‘Avrupa’nın En iyi Peyzaj Mimarisi’ de dahil olmak üzere 8 farklı ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.