AND Gayrimenkul, Temmuz 2018’de yaşamın başladığı ve İstanbul Kartal’ın en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel’de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor. 23 Eylül ekinoksuna özel kampanya ile AND, seçili 30 dairenin fiyatlarını eşitliyor. Kampanyayla, seçili dairelerin manzara, metrekare veya dubleks olması gibi özelliklerine bakılmaksızın tek fiyat uygulanıyor.



Her daire tipinden 10 daire için geçerli olacak ekinoks kampanyası kapsamında %40’a varan indirimler ile 1+1 daireler 425.000 TL, 2+1 daireler 650.000 TL, 3+1 daireler ise 850.000 TL’ye sabitleniyor.



Peşin alımlarda ve yalnızca 23-30 Eylül 2019 tarihleri arasında sınırlı sayıda dairede geçerli olacak ekinoks kampanyasında 0.99 faiz oranıyla banka kredisinden yararlanmak da mümkün.



KARTAL'IN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ÖDÜLLÜ PROJESİ



Kartal’da Adalar ve deniz manzarasına hâkim evleriyle; İstanbul’un ana ulaşım akslarından E-5’in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan konumu ile dikkat çeken AND Pastel, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri ile 7 blok ve 1243 konuttan oluşuyor. İçerisinde okul öncesi eğitim kurumundan, sağlık kurumuna ve alışveriş alanlarına kadar bir mahallenin ihtiyaç duyacağı pek çok fonksiyonu ve sosyal aktivite alanını barındıran AND Pastel’de yaşam Temmuz 2018’de başladı. Kartal bölgesinin en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel, Sign of the City- ‘Türkiye’nin En iyi Konut Projesi’ ve European Property Awards – ‘Avrupa’nın En iyi Peyzaj Mimarisi’ de dâhil olmak üzere 8 farklı ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.