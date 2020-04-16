AND Pastel’in Dijital Satış Ofisi açıldı

AND Gayrimenkul, "E-Anahtar Platformu" ile ev satın almak isteyenlere online görüşme, online ziyaret ve online satış işlemlerini satış ofisine gitmeden diledikleri yerden yapabilme imkanı sunuyor.



Online görüşme modülü ile satış ofisine gitmeden satış danışmanları ile telefon ve bilgisayar üzerinden, görüntülü veya sesli görüşme gerçekleştirilebiliyor. Görüşmelerde proje sunumu, kat ve daire planları, kişiye özel ödeme modelleri gibi tüm detaylar interaktif tekilde satış danışmanları tarafından aktarılabiliyor.



Online ziyaret modülünde ise canlı olarak görüşme yapmayı tercih etmeyenler için projenin farklı alanlarından anlatımlı videolar bulunuyor. Satış ofisinde çekilmiş projenin genel özelliklerinin maket üzerinden anlatıldığı videonun yanı sıra daire içi özelliklerin anlatıldığı örnek daire ve projenin içerisindeki sosyal alanların anlatıldığı site içi videolar ile kişiler evlerinden çıkmadan diledikleri alanı tek tıkla ziyaret edebiliyor. Aynı zamanda 2+1 ve 3+1 örnek daireler için 360 sanal tur ile daha detaylı şekilde daire içi özellikler incelemek mümkün.

