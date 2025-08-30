AUZEF mezuniyete üç ders sınav takvimi belli oldu
AUZEF mezuniyete üç ders sınav takvimi belli olduİstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete üç ders sınav takvimi belli oldu. Takvime göre, AUZEF mezuniyete üç ders sınavı eylül ayında gerçekleştirilecek.
Mezuniyet için üç ders sınavına girecek adaylar 18 Ağustos Pazartesi - 25 Ağustos Pazartesi günleri arasında üç ders sınavı başvurularını gerçekleştirdi. Başvurusu kabul edilen öğrenciler sınav tarihinden bir hafta önce sınava giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilecekler. AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 6 Eylül 2025 Cumartesi, saat: 10:00'da uygulanacak.
AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVINA GİREBİLME KOŞULLARI
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden en fazla üçünden mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Lisans ve önlisans programına kayıtlı öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girmek istedikleri ders(ler)i daha önce almış olmalıdırlar. Öğrencinin programında almak zorunda olup daha önce hiçbir şekilde almadığı ders(ler)den sınava girmesi mümkün değildir.
Zorunlu staj/uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınava giremezler.
Ders intibakı ve birleştirmesi durumunda öğrenci derslerin güncel halinden ve notlarından sınava girer.
Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan alacakları notlar ilgili derslerin en son geçerli notları olacaktır.
Herhangi bir sebeple mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
SINAVA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, İstanbul Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları uygulanarak mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci, ilgili dersten başarılı olmuş sayılır; Öğrencinin mezuniyet için tüm koşulları sağlamış olması durumunda mezuniyet işlemleri başlar.
Mezuniyet için üç ders sınavı sonuçları sadece harf notu olarak ilan edilir.
Vize, bitirme ve bütünleme sınav notları mezuniyet için üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.
