Benesta Acıbadem Anadolu Yakası’nın çehresini değiştirecek

LOKASYON



Proje; planlana doğrudan köprü bağlantısı ile, ana yola direkt erişime sahip olacak ve katılım güzergahlarında vakit kaybedilmeden, hiçbir duraksama ve trafik ışığına maruz kalınmadan ana arterlere ulaşım mümkün olacaktır.



Büyükdere Caddesi Finans aksı ile Anadolu Yakası İstanbul Finans Merkezi ve Kozyatağı finans lokasyonlarına eşit mesafede 10-12 dk. yakınlıktadır.



Bu özelliği ile farklı yakalarda çalışan aynı aileden eşlerin ortak kesişim noktası Benesta Acıbadem’dir. Projemiz; günlük anlamda sağlanan trafikte kalma süresinin kısalması sayesinde, aylık ve yıllık bazda, günler ve hatta haftalarla ölçülen uzunlukta yaşamı geri kazanma avantajına sahiptir.



Ayrıca çevresinde yer alan okulların çeşitliliği dikkate alındığında başlı başına avantaja sahipken Avrupa Yakası’nda bulunan eğitim kurumlarına olan yakın konumu da aynı aile içerisinde farklı yaş grubunda farklı seviyede (Orta ve yüksek öğrenim) okullara devam eden çocuk ve gençlerin farklı mesafelere, ortak eşit hareket noktası yine Benesta Acıbadem’dir.



Metro ve metrobüs istasyonlarına 15 dk düz ayak yürüme mesafesinde olan Benesta Acıbadem istenildiğinde kişisel araç kullanımı gerekmeksizin İstanbul’un her noktasına ulaşım sağlayabileceğiniz bir projedir.



Projemiz; Avrasya Tüneli’ne olan yakınlığı sayesinde (5 km) tarihi yarımada da iş veya sosyal hayatını devam ettirmek isteyenlere rahat ulaşım imkânı sağlamaktadır.



İstanbul’un en büyük AVM’lerinden Akasya Acıbadem AVM yürüme mesafesindedir. Emaar Square AVM birkaç dakika yakınlıktadır. Zorlu Center, Kanyon ve Akmerkez 10-12 dk mesafede yer almaktadır. Bu özelliğiyle Benesta Acıbademliler sosyalleşmek anlamında çok fazla alternatife sahip olacaktır.



Kentin her iki yakasının en nitelikli ve donanımlı hastaneleri, alternatif yollarla desteklenen ulaşım yakınlığıyla projeyi değerli kılmaktadır. Bu anlamda özellikle doktorlar başta olmak üzere ev-iş mesafesinin kısa olması gereken sağlık sektörü yöneticileri için projemiz benzersiz bir lokasyon avantajına sahiptir.



İstanbul’da sosyal hayatın en önemli merkezi olan Bağdat Caddesi dakikalarla ifade edilecek bir yakınlıktadır. Çok farklı ulaşım seçenekleri ve alternatif yol güzergahlarıyla erişimin çok rahat sağlandığı Cadde’de, ailenin her bireyi için çok alternatifli imkanlar bulunmaktadır. Şehrin statü merkezlerinden Nişantaşı, Etiler, Ulus, Bebek, Kandilli, Çengelköy ve boğaz hattı dakikalarla ifade edilecek derecede yakınlıktadır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN



OKSİJEN DEPOSUNA KOMŞU



Benesta Acıbadem 200 bin m2 büyüklüğüyle İstanbul’un sayılı yeşil alanlarından, 100 yıllık dev ağaçların bulunduğu, Anadolu Yakası’nın nadide büyük yeşil alanlarından biri olan, oksijen deposu Gata Ormanı’na komşudur.



Projenin kuzey yamacında yükselen Çamlıca tepesiyle birlikte bu bölge hâkim rüzgarlar sebebiyle İstanbul’un en temiz havasına sahip muhitlerinden biridir. Gata Ormanı içerisinde uzun yıllar önce kurulan ve bugün kullanılmayan senatoryumun yer seçimi zamanında bu temiz hava özelliği sebebiyle yapılmıştır.



Proje güney bakış açısında birçok blokta, orta katlardan itibaren deniz görünümüne sahiptir. Orman, park ve deniz üçlüsünü sunan özel daireleri içerisinde bulundurmaktadır.



Doğu istikametinde projenin önü Emaar Square yerleşkesine kadar açık olup, aradaki unsurlar düzgün ve az katlı yeni mimariyle tasarlanan binalardan ve nitelikli peyzaj alanlarından oluşmaktadır. Bu konumuyla Benesta Acıbadem dış cephe anlamında Çamlıca tepesine doğru yapılanan az katlı villa tipi estetik şehir mimarisi de dahil olmak üzere, dört bir tarafı da kapanmayacak veya görsel anlamda bozulmayacak benzersiz bir yerleşime sahiptir.



Bulunmakta olduğu vadi nitelikli sitelerden oluşmaktadır. Bölgeye giriş çıkışlar kontrollü olup, üst düzey sitelerin oluşturduğu bir güvenlik entegrasyonuyla çevrelenmektedir. Üst kotta yer alan Çamlıca ve Acıbadem semtlerinin bozulmamış mahalle yapısı ve sakinlerinin nitelikli ve eski malikler olması sebebiyle, homojen ve birbiriyle uyumlu ailelerden oluşan, barışçıl ve demokrat bir toplum yapısı bu bölgede sağlanmıştır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

BENLEO PARK



Benesta Acıbadem park, konut ve sosyo-ticari alanlardan oluşan bir karmadan oluşmaktadır. Proje BenleoPark’ın çevresinde kurulan daha önce benzeri hiç yapılmamış bir ekosistem olarak tanımlanabilir. 15 bin m2 (iki futbol sahası) büyüklüğündeki park çocuklardan erişkinlere kadar tüm sakinlerin yeşile ulaşma, doğayla bütünleşme ihtiyacını tatmin etmek üzere tasarlanmıştır. Her yaş grubu için nitelikli fonskiyonların geliştirildiği park sadece bir yeşil alan olmaktan çok öte, sakinlerin bir tam günlerini içerisinde geçirebilecekleri bir dinlenme alanı olarak tasarlanmaktadır. Büyük ağaçların dikilebilmesi için gereken doğal toprak katmanı, otopark alanlarının blokların altında kalması sağlanarak oluşturulmuştur. Özellikle çocukların ekran başından kalkarak evlerinin parklarında sosyalleşerek sağlıklı bireyler olarak yetişmesi sağlanacaktır.



BenLeo Park dünyanın en büyük mimarlık ofislerinden WATG tarafından dizayn edilmiştir ve 1,5 milyon m2 park inşa etme tecrübesi bulunan Esta tarafından hayata geçirilmektedir.



Böylesi bir parkın şehrin banliyölerinde, uzak destinasyonlarda inşa edilmesi düşünülebilir, ancak şehrin merkezinde bu kadar kıymetli bir arsa üzerinde, bu derece büyük bir park inşa etmek ve proje alanını yeşil bir vahaya dönüştürmek, ticari kaygılardan uzaklaşarak bir değer yaratma ve yapılmayanı yapma vizyonuyla ilerleyen Esta’dan başka bir kurum tarafından kolay kolay hayal dahi edilemez.



YÜKSEK MÜHENDİSLİK VE TEKNİK MÜKEMMELLİK



Uzmanlık alanı yüksek mühendislik olan, inşa ettiği farklı disiplinlerden üst düzey yapılar dolayısıyla (havalimanları, stadyumlar, otomobil fabrikaları, AVM’ler, okullar, konut projeleri ve park alanları) çok zengin bir tecrübe birikimine sahip olan, bünyesinde 1700 mühendisin çalıştığı dünyanın en büyük 115. müteahhitlik şirketi Esta Construction’ın demir, çelik ve betona olan hakimiyetini yansıttığı Benesta Acıbadem projesi, ses, ısı, yalıtım gibi özen gerektiren konuların yanında dünya çapında mimari bir yaklaşım ve takdir gören dev referanslarla geliştirilmektedir.



Fütürist bir yaklaşımla dizayn edilen, mimari açıdan zamanla eskimeyecek, değer kaybetmeyecek ve klasikleşecek, görünümü yıllandıkça daha dikkat çekici hale gelecek yapısal öğelerle tasarlanan projenin cephe ve yapı özelliği, her m2’si özenle tasarlanmış ve fonksiyonlarla zenginleştirilmiş bir yaklaşımla desteklenmiştir.



Projede en son (2019) deprem yönetmeliklerine göre projelendirme yapılmıştır. Bu koşullar çok yüksek mali yatırım gerektirmesine ve Benesta Acıbadem İstanbul’un en şanslı zemin yapılarından birinin üzerinde; Çamlıca aksından başlayan büyük bir kaya kütlesinin üzerinde yükselmesine rağmen, tercih edilen yapı inşa tekniği ile şehrin en güvenli yapılarından birini inşa etme hedefiyle hareket edilmiştir.



Proje henüz satışa açılmadan, hafriyat dahil olmak üzere alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve bazı blokların yükselmesi sağlanmıştır. Esta’nın en önemli özelliklerin biri olan hızlı imalat prensibi Benesta Acıbadem’de ilerlemenin süratli olmasını sağlayacaktır.



Esta Construction’ın İstanbul’da olmayanı yapma iddiasıyla inşa ettiği rüya proje Benesta Acıbadem, lüksün fonksiyonellikle yeniden tanımlanacağı, hayal edilmesi dahi zor olan, gerçek bir düş işçiliği ile Anadolu Yakası’nın çehresini değiştirecek.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYON ZENGİNLİĞİ



Benesta Acıbadem projesi içerisinde bulunan bir çok farklı ürün yaklaşımından oluşmaktadır. A) Exclusive Homes (255 ünite) B) Limited Edition (91 ünite) C) High End Mansions (60 ünite) D) Residential Block (50/150 ünite seçilecek modele göre değişiklik gösterecektir) E) Benleo Park F) Sosyo-ticari alanlar + Co-Working



Görüldüğü gibi aslında iletişimi yapılabilecek 6 farklı ürün tek bir proje içerisinde çeşitlendirilmiştir. Çekirdek aileden, çok geniş ailelere kadar 134 m2’den 720 m2’ye kadar (2+1’den 6+2’ye) farklı kullanım özelliklerine sahip konut projenin içerisinde bir tercih zenginliği yaratmaktadır. İlgi gösterecek ve iletişime yanıt verecek her ailenin proje içerisinde sahip olmak isteyeceği ihtiyacını tam olarak karşılayan bir daire alternatifi bulunmaktadır.



İlk defa bu derece detaylı tasarlanan ve her m2’si birbirine titizlikle bağlanmış konut, sosyal ticari alan ve park entegrasyonu, ailenin her bireyi için sayısız aktivite fırsatı sunuyor.



Fonksiyon zenginliği yaratan, aynı ev içinde birbirinden bağımsız iki ayrı yaşamı mümkün kılan yardımcı odalarından, evden çalışmayı cazip kılan geniş çalışma odalarına, genç odalarındaki münhasır banyolardan, büyük dairelerdeki sauna ve hamam imkanlarına kadar pek çok fonskiyon projeye artı değer olarak yüklenmiştir.



Salonlarda 3 m tavan yüksekliğinden, geniş daire antrelerine, gösterişli kat hollerinden, statü sembolü göz alıcı blok lobilerine kadar tüm yapı aydınlık ve ferah yaşamın sembol eserlerinden biri olmaya aday olarak inşa edilmektedir. High End Mansions kat villalarında, jakuzi keyfiyle taçlanan, gözlerden uzak korunaklı teraslar, yüksek galeri boşluklarının ve geniş misafir kabul ve gündelik yaşam odalarının yarattığı görkem, orman, deniz ve park manzaralarının aynı yaşam alanı içerisinde ulaşılabilir olduğu ender örnekleri temsil etmektedir.



Nitelikli bir proje içerisinde villa yaşamının ayrıcalığını ve konforunu, güvenli ve her yere yakınlık imkanıyla sunan Benesta Acıbadem kıyaslanması mümkün olmayan alternatifler sunmaktadır.



Tüm dairelerde bulunan geniş balkonlar ve ayrıcalıklı teras alanları projenin iç veya dış bakış açısına dair dairelerinin tamamını n şerefiyesini desteklemekte ve konutların doğaya açılan penceresi kapısı olarak ortaya çıkmaktadır.



Yerden tavana uzanan kapı pervazları, tüm iç üretimde kullanılan en üst düzey malzeme özellikleri, gerçek ihtiyaçlar dikkate alınarak her bir m2’si özenle tasarlanan fonksiyonel daire planlarıyla proje, verimlilik ve ödenen yatırımın karşılığı çözümler sunmaktadır.



Sosyal tesisler otopark katlarında değil düz ayak ulaşılabilir kotlarda inşa edilmektedir. Gökyüzü ile buluşan yarı olimpik, üstü açılıp kapanabilen havuzlar, masaj salonları, sauna ve çok fonksiyonlu SPA, Welness ve fitness merkezi havadar ve aydınlık mimari planlarla tasarlanmış ve fark yaratılmıştır. Sosyal alanlara atölyeler, stüdyo ve çocuk merkezleri ile fonksiyonlar yüklenerek alanlar zenginleştirilmiştir.



Gastro Park’ta; yeni nesil lezzetlerden, öne çıkan yöresel tatlara, ünlü mutfaklardan, doğal pazara; yemek içme kültürünün en iyileri bir araya gelecek. İstanbul’un en çok aranılacak özel ürün satış noktalarının (şarküteri, özel ürünler satış reyonu, distile içkiler, puro ve şarap özel noktası) ve dünya çapında restaurantlar ve yeme içme mekanlarıyla zenginleşecek gurme-gastro konseptiyle tasarlanacak sosyo- ticari alanlar, bir gösteri merkezi ile desteklenecek ve projenin içerisinden çıkmaya hiç ihtiyaç duyulmadan, gerekirse dışarıdan gelen misafirlerin de ağırlanacağı imkanlar tek bir lokasyon içerisinde yer alacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

(İLANDIR)