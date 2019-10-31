Blueground, Türkiye’deki kiralık ev portföyünü 1000'e çıkarmayı hedefliyor

Dünyada İstanbul’un da aralarında bulunduğu 9 farklı şehirde konaklama hizmeti sunan Blueground, B serisi yatırım turunu tamamladı. 50 milyon dolarlık yeni yatırımla küresel büyümelerine hız vereceklerini belirten Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Globalde yeni şehirlere açılırken, İstanbul’da bugün yaklaşık 400 olan daire sayımızı 2020 yılında 1.000’e ulaştıracağız” dedi.

Türk ve Yunan girişimciler tarafından kurulan teknolojik gayrimenkul şirketi Blueground, ABD’de 50 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını açıkladı. Kurumsal şirketlere ve bireysel kullanıcılara bir ayın üzerinde özel konut kiralama hizmeti sunan şirket 2013 yılında Atina’da kurulurken, ilk yurt dışı yatırımını ise 2016 yılında İstanbul’a gerçekleştirmişti. Şirket, ABD’de Westcap Investment Partners ve Prime Ventures’dan aldığı 50 milyon dolarlık B serisi yatırımıyla küresel büyümesine hız verecek.



2023’TE HEDEF 50 ŞEHİRDE 50 BİN DAİRE



Bugün itibarıyla İstanbul, Atina, Dubai, New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago ve Washington DC’de faaliyet gösteren Blueground, yeni yatırım turuyla birlikte 2019 sonuna kadar Londra, Paris ve Seattle’da da hizmet vermeye başlayacak. Son yatırımla, bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarını 78 milyon dolara yükselten şirket, 2023 yılında ise 50 farklı dünya şehrinde 50 bin daireden oluşan bir portföy sunmayı hedefliyor.



DAİRE SAYIMIZ YÜZDE150 ARTACAK

Atina’da kurulan Blueground’un büyüme hikayesinde Türkiye ve İstanbul’un çok önemli bir yere sahip olduğunu; Blueground kurucularının birinin Yunan birinin Türk olmasının da güzel bir sinerji yarattığını belirten Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Baktığımızda buna ‘Ege Gücü’ de diyebiliriz. Blueground’un temellerini 2013 yılında Atina’da atarken, kuruluştan yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk yurt dışı yatırımımızı İstanbul’a gerçekleştirdik. İstanbul’daki büyümemiz, Blueground hikayesinin bir anlamda dönüm noktası oldu. Türkiye’den aldığımız güçle de dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmayı başardık. ABD’de aldığımız bu yatırım, Türkiye’deki büyüme hedeflerimize büyük katkı sağlayacak” dedi. Şu an İstanbul’da 400 daireleri bulunduğun sözlerine ekleyen Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar İstanbul’da 1.000 daireye ulaşmak. Bu kapsamda, inşaat şirketleri ve bireysel ev sahipleriyle yeni iş birlikleri yapacak olmaktan da ayrı bir heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

İSTİHDAMA KATKI 3 BİN KİŞİ

Son 3 yıldır ciro olarak her yıl yüzde 200 büyüdüklerini; 2019 yılında da bu oranın üzerine çıkacaklarını belirten Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Dünyada şu anda Blueground ofislerinde 400’ü aşkın kişi çalışıyor. Türkiye’de de bu rakam 50’nin üzerinde. Fakat mobilya tedarikçilerimizle birlikte, sadece Türkiye’de istihdama olan katkımız 3 bin kişi civarında” dedi.



BOMONTİ VE ÜMRANİYE YENİ BÖLGELER



Türkiye’de bulunan 400’e yakın Blueground dairesinde kalanların yüzde 70’inin yabancı, yüzde 30’unun ise Türk olduğunu da sözlerine ekleyen Kurtuluş Cumhur Korkmaz, dairelerin şu anda ağırlıklı olarak Maslak, Etiler, Bebek, Levent hattında olduğunu belirtirken, “1.000 daire hedefimize doğru giderken yeni bölgelere de açılacağız. Bunlar arasında Bomonti ve Ümraniye gibi bölgeler ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.