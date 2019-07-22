Yurtiçinde ve yurtdışında birçok önemli projeye imza atan Ant Yapı, Bodrum’un gözde bölgelerinden Aspat’ta gerçekleştirdiği kanallı konsept projesiyle villalar ve apartlardan oluşan lüks konut ve turizm odaklı Anthaven’ı hayata geçiriyor.

“Bodrum’da bir cennet liman” sloganıyla geçtiğimiz yıl yapımına başlanan, toplam üç etabı bulunan projenin 162 konutluk ilk etabının, Mayıs 2020’de tamamlanması planlanıyor.



Yaklaşık 53.500 m2 alana sahip birinci etapta; 21 bin m2 konut, 4.000 m2 ticari alan, 10 bin m2 otel ve spa alanı bulunuyor. İlk etabın değeri ise 100 milyon Euro.



Berrak, masmavi deniziyle Bodrum’un en güzel sahillerinden biri olan Aspat’ta bulunan Anthaven, toplam 220 bin m2 arazi üzerinde kurulacak, 600 konutun yanı sıra kasaba meydanında ticari birçok alanı içermesi hedefleniyor. Anthaven projesinin tamamının değerinin 300 milyon Euro’yu bulması bekleniyor.



Anthaven, Ant Yapı’nın daha önce geliştirdiği kanallı evler projesi Port Alaçatı’nın daha gelişmiş bir versiyonu olarak hayat buluyor.

12 AY YAŞAM SUNAN BODRUM'UN İLK VE TEK, KANALLI KONSEPT PROJESİ

Aspat, Bodrum yarımadasının en güneyinde, Kos adasının karşısında yer alan cennet bir liman. Ant Yapı, maviyle yeşilin birleştiği eşsiz doğal güzelliğe sahip tarihi limanın bulunduğu bölgeden ilham alarak, kurguladığı yeni yaşamın kapılarını Anthaven adıyla açıyor.



Yalnızca yaz aylarında değil 12 ay boyunca yaşamın devam edeceği projede; çarşıdan market, cafe ve restoranlara, özel limanından tertemiz plajına kadar doyasıya yaşanabilecek yepyeni bir dünya kurgulanıyor.Geleneksel Bodrum mimarisi ile Akdeniz mimarisini eşsiz bir şekilde bir araya getirildiği projede kanallar boyunca her biri birbirinden farklı Yalı Evleri’nde birlikte yaşarken bireysel kalabilme arzusuna saygı duymak amaçlanıyor.



Ant Yapı’nın Bodrum’daki ilk projesi olan Anthaven; sahip olduğu özellikleriyle aynı zamanda Bodrum’un ilk ve tek, kanallı konsept projesi olma özelliğini taşıyor.





Tarihle doğanın buluştuğu bu muhteşem koyda hem ev sahiplerini hem de sosyal tesislerinden yararlanacak misafirleri ağırlamaya hazırlanan Ant Yapı Radisson Collection’ın varlığı ile de Bodrum turizmine önemli katkı sağlamaya hazırlanıyor. Doğayla uyumlu, tarihle iç içe seçkin konforun yeni adresi olarak tanımlanan Anthaven, geleceğin örnek projelerine de ilham vermeyi amaçlıyor.



Anthaven tamamlandığında kimisi denizi tepeden gören Yamaç Evlerinde, kimisi de kanal boyunca uzanan Sahil Evlerinde özel iskeleleri ve iç limanıyla burada yaşayacaklara yeni bir hayat sunmaya hazırlanıyor.

RADISSON COLLECTION İLK KEZ ANTHAVEN'LE BODRUM'A GELİYOR



Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Radisson Hotel Group’un premium markası Radisson Collection’ın 2020 yılsonunda Anthaven’da faaliyete geçmesi hedefleniyor. Otel aynı zamanda Radisson Group’un Türkiye’deki ilk premium oteli olma özelliği taşıyacak.



80 lüks odası ve toplam 1.250 metrekare alana sahip bir spa merkezinin yer alacağı otelde ayrıca; açık-kapalı yüzme havuzları, teras bar, fitness salonları, toplantı odaları ve lounge alanları da olacak.