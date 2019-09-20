1-Asırlar boyunca farklı devletlere ev sahipliği yapan Budapeşte, Roma, Gotik ve Türk mimarisinin izlerini taşıyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde Viyana ile birlikte eş-başkent olan şehirde lüks anlayışın karakteristik özelliklerini görmek mümkün.

3-Tuna Nehri'nin ikiye ayırdığı şehir, hem geceleri, hem de gündüzleri kartpostal tadında bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Tuna'nın zenginlik kattığı Budapeşte, bu nedenle de 'Tuna'nın Kraliçesi' olarak adlandırılıyor.

3-Gelişmiş altyapı sistemine sahip olan şehir, Financial Times'ın "Geleceğin Avrupa şehirleri" listesinde tüm şehirleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

4-Budapeşte'nin potansiyeli, yatırımcıların da dikkatini çekmeyi başardı. Güçlü jeopolitik konumu, istikrarlı siyasi ve ekonomik yapısıyla şehir, "Avrupa'nın yatırıma en uygun şehirleri' arasında yer alıyor.

5-Binden fazla termal kaynağa ve hamama sahip olan şehir, misafirlerine eşsiz deneyimler sunuyor. Termal su kalitesi ve bol miktardaki kaynak, Budapeşte'yi dünyanın en güçlü 5. sağlık ve tıp merkezi olmasını sağlıyor.

Budapeşte Avrupa'nın son dönemde adından en çok söz ettiren kentlerinden...

Budapeşte, seyahat tutkunlarının en sevdiği rotalar arasında yer almakla birlikte, artık bu ülkeyi gezmekle yetinmeyip, ev almak isteyenlerin de hayallerini süslüyor.



Conde Nast Traveller ve CNN'in 'Dünyanın en yaşanılır şehirleri' listesinde 2 numarada yer verdiği Budapeşte, yatırım seçenekleri, gelişmiş altyapısı, güvenli ortamıyla yatırımcıların da dikkatini çekiyor.

Buda ve Peşte'den oluşan tarihi kent Budapeşte köprülerle bağlanıyor.

BUDAPEŞTE'DE EV ALMAK ÇOK KOLAY

Polat İnşaat, Macaristan'da yaşamanın hayalini kuran ve Budapeşte'nin eşsiz yatırım potansiyelini değerlendirmek isteyenler için Duna Pearl Projesi'ni sunuyor.

Projenin ayrıntıları:

• Budapeşte’nin 13. bölgesinde Tuna nehri boyunca yer alan, yaklaşık 6.550 m2 arazide lüks bir rezidans projesi



• Tuna Nehri kıyısında merkezi lokasyon



• Budapeşte’nin iş merkezlerinin olduğu caddelerine yakın



• Sadece lüks yerleşim yerlerine ve yeşil alanlara değil, ileride Cruise’ların yanaşabileceği bir rıhtıma da ev sahipliği yapacak



• Ev sahipleri, projenin bünyesinde bulunan otelin lüks hizmetlerinden de yararlanabilecek

Duna Pearl Projesi'nin lansmanı, Adnan Polat'ın sunumu ile 2-3 Ekim 2019'da yapılacak.