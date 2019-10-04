DAP Yapı, konut sahibi olmak isteyenler için Validebağ Konakları’nda yüzde 0,99 oranla 180 ay vade fırsatı sunuyor. DAP Yapı, İstanbul’daki projesi Validebağ Konakları’nda halihazırda yüzde 10 KDV indirim sunulan Validebağ Konakları’nda şimdi de yüzde 0,99 faiz oranıyla 180 ay vade kampanyası başlattı.

Geçen yıl Forbes dergisinin en fazla getiri sağlayan markalı konut projeleri raporunda kendi bölgesinin en değerli projesi seçilen Validebağ Konakları, yakın zamanda açıklanan bu yılki listede de yine kendi bölgesinin getiri potansiyeli yüksek projesi seçildi.

KAMU BANKALARININ İNDİRİMİNİ ARKAMIZA ALDIK

Ziya Yılmaz, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Validebağ Korusu’na yürüme mesafesinde yer alan ve Boğaz’a komşu proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ve Avrasya Tüneli’ne 5 dk mesafede konumlanıyor. Validebağ Konakları, az katlı mimarisiyle bölgeye değer katıyor. 5’şer katlı toplam 319 konaktan oluşan, 1+1’den 6+1’e, 70 metrekareden 650 metrekareye farklı tiplerde konak seçenekleri bulunan Validebağ Konakları, yeşilin tüm zenginliğini sunan koru manzarasına ek olarak, geniş iç bahçeler ve gölet manzarasına da sahip. Özel lokasyondaki projede yüzde10 KDV avantajı ile ciddi indirim sağlandığına dikkat çeken Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Şimdi de kamu bankalarının faiz indirim rüzgarını arkamıza aldık. Biz de yüzde 0,99 oranla 180 ay vade fırsatı sunuyoruz.” dedi. Buna göre müşterilerin artık yüzde 1,5 yerine 0,99 oranla alım fırsatı yakalayacağını kaydeden Yılmaz, “Faiz fırsatı sayesinde tüketicilerin yatırım yapmaya başladığını görüyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na göre faizlerin yüzde 1’in altına çekildiği ağustos ayında 2,7 milyar liralık konut kredisi kullanıldı. Yine TÜİK’in açıkladığı son ciro endeksinde, Temmuz’da yüzde 9,2 artış yaşandığını görüyoruz. Özetle tüketici alıma başladı. Bu, kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz indiriminin ve doların aşağı yönlü hareketinin başlayan yansıması.” dedi.

Adile Sultan Korusu'ndaki “Hababam Sınıfı Müzesi” de Validebağ Konakları’na komşu.

TÜKETİCİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYORUZ

Yoğun talebi geri çevirmemek adına bu kampanyayı devreye aldıkları müjdesini veren DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Konut sahibi olmak isteyenler için sürpriz yapmaya devam ediyoruz. Alıcı ve yatırımcılarımızın isteklerini geri çevirmemek tüketicinin yükünü hafifletmek için yeni bir kampanya başlattık.” dedi. Yılmaz, konut almanın artan maliyetlere rağmen fedakar kampanyalar sayesinde en cazip dönemini yaşağıdını vurgulayarak, “Konut almak hiç bu kadar kolay olmamıştı” dedi.

180 AY İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI