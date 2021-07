DAP Yapı’nın Nişantaşı Koru projesi hasılat şampiyonu oldu

Markalı konut sektörü açısından 2021’in ilk yarısı pandemi etkilerinin hissedilmeye devam ettiği bir dönem olurken, Emlak Konut GYO da 2021’in ilk yarısı itibarıyla hasılat rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.



Açıklanan verilere göre; DAP Yapı vizyonuyla hayata geçirilen DAP Nişantaşı Koru projesi, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 14 bin 454 metrekarelik satış ve 817 milyon TL’lik hasılatla ciro şampiyonu oldu. Aynı dönemde, Emlak Konut Vadi Evleri 600.8 milyon TL’lik hasılatla ikinci, Büyükyalı projesi ise 360 milyon TL’lik satışla üçüncü sırada yer aldı.



DAP Yapı’nın hasılat şampiyonu projesi, Nişantaşı Koru, ‘sağlıklı ev konsepti’ni lüksün merkezi Nişantaşı ile buluşturuyor. Proje, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alıyor.



Uluslararası gayrimenkul firması Cushman&Wakefield’in 65 ülkenin 330 alışveriş caddesini sıraladığı araştırmada ilk 10’da yer alan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, San Francisco'daki Union Square ve New York’taki 5. Cadde’yle aynı kategoride yer alıyor. Lüks markaların Türkiye’deki bir numaralı adresi olan Abdi İpekçi Caddesi’ne 650 metre; yani yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde bulunan DAP Yapı Nişantaşı Koru projesi, City’s Alışveriş Merkezi’ne de 300 metre yakınlıkta... Bu anlamda Hermes, Louis Vuitton, Prada ve Gucci gibi lüksün zirvesindeki markalara da deyim yerindeyse “kapı komşusu’ konumunda…



4 ila 8 metre arasında değişen tavan yüksekliği olan evlerde daire büyüklüğünde geniş teraslarda isteyenler havuzuna girebiliyor, dileyenler ise şömine ateşi eşliğinde eşsiz Boğaz, koru ve Nişantaşı manzarasının tadını çıkarabiliyor.



Nişantaşı bölgesinde Bahçe Villa ile Teras Villa konseptlerinin de bir ilk olarak tasarlandığı ve her detayın titizlikle düşünüldüğü proje, Nişantaşı’nda ‘Geleceğin Lüksünü’ yeniden tanımlıyor. DAP Yapı’nın yenilikçi vizyonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu proje; iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak bir eser olacak.



NİŞANTAŞI’NIN EN BÜYÜK YEŞİL ALANI



Nişantaşı’nın toplam yeşil alanından daha büyük olan ve sağlık kurulunun önerilerini esas alarak tasarlanan projedeki 60 bin metrekarelik koru alanı, kentin kalbinde olsa da yeşillikler içinde bambaşka bir atmosfer oluşturuyor. İçinde gezilebilen bahçeleri ve 100 bin metrekare göz teması kurulabilecek doğa manzarasıyla tam bir koru yaşamı sunuyor. Konut ve yaşam alanı anlamında Nişantaşı’nda, olmayan bir lüksü getiren Dap Yapı, bahçe villa konseptini de Nişantaşı’nda bir ilk olarak sunuyor



LÜKS TEKNE MANTIĞIYLA, KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER



Nişantaşı projesindeki üniteler, tamamen lüks tekne mantığıyla malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve konforun maksimumda olduğu şekilde dizayn edildi. Projede bağımsız bölüm sayısı da az tutuldu. Kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. Konutlardaki tavan yüksekliği ise minimum 4 metre olarak planlandı. Bu sayede yüksek tavanlı, ferah ve insanın içini açan yaşam alanları tasarlandı.



ÖZEL BİR SAĞLIK KURULU OLUŞTURULDU



Covid-19 pandemisi öncesinde ‘Sağlıklı Ev’ kriterleri için hazırlıklara başlayan DAP Yapı, yaklaşık 100 bin kişinin fikrini alıp özel bir sağlık kurulu oluşturdu. Bu kurulun önerileri etrafında dünyada bir ilk olarak Sağlıklı Evler konseptini geliştirdi. DAP Yapı Sağlık Kurulu’nun 5 ana başlıkta özetlediği Sağlıklı Ev Kriterleri, şu şekilde sıralanıyor:



1- Birincisi yüksek katlı olmayacak. İhtiyaç duyulduğu anda yürüyecek çıkılabilecek yükseklikteki evlere sağlıklı ev diyoruz.



2- İkincisi balkon, teras ve bahçe… Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Nişantaşı projemizi, tamamen bir ‘villa bahçe’ ve kişiye özel detayların düşünüldüğü ‘lüks tekne’ mantığıyla tasarladık.



3- Üçüncüsü ise orman, koru ve yeşil alan … Yapılan çalışmalar gösteriyor yeşillikler içinde yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor. Biz bu anlamda tamamen ‘orman içi’ mantığıyla Nişantaşı’nın en yeşil projesini hayata geçiriyoruz.



4- Dördüncüsü ise havalandırma sistemi… Bu açıdan bakıldığında ‘Sağlıklı Ev’ dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden ‘bağımsız’ olması ve doğal havalandırma olması gerekiyor.



5- Beşinci ve son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması…