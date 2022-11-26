Diyarbakır ve Malatya TOKİ konutlarının hak sahipleri belirleniyor: TOKİ canlı kura çekilişi

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikinci etap kura çekimi devam ediyor. Kurumun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, kura çekimi bugün Diyarbakır ve Malatya illerinde devam edecek. Diyarbakır'da 3.514, Malatya'da 1.421 konutun hak sahibi kura çekimi ardından ilan edilecek.

Diyarbakır ve Malatya TOKİ konutlarının hak sahipleri belirleniyor: TOKİ canlı kura çekilişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıve Toplu Daire Başkanlığı () eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 2. etap kuraları belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Takvime göre, TOKİ 2. etap kuraları 28 Kasım'a kadar sürecek. Bugün Malatya ve Diyarbakır'da inşa edilecek TOKİ evlerinin hak sahipleri belirlenecek.Canlı yayında, noter huzurunda gerçekleşecek çekilişin ardından isim listesi TOKİ'nin resmi sayfası üzerinden paylaşılacak.

TOKİ'NİN RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Bugün kuralar Diyarbakır ve Malatya illerimizde... Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak." denildi.

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