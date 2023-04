Elmas Kule'de teslimler başladı

ELMAS KULE’DE İSKAN VE TESLİMLER NE AŞAMADA?

Gençoğlu Grup olarak projelendirip 27 ay önce inşasına başladığımız Elmas Kule projemizde yani A Blok’ta iskânı alarak kat mülkiyetine geçişi sağladık. Hemen ardından, Şubat ayı itibariyle de teslimlere başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörümüze kazandırdığımız bu nitelikli atölye yapısında, teknik, mekanik, elektrik ve dekorasyon konusunda hep en iyisini yapmaya çalıştık. An itibariyle de yaklaşık olarak %80 oranında teslimlerimizi gerçekleştirdik. Birçok firma teslim aldığı atölyelerde mimari çalışmalarını tamamlayıp atölye kurulum işlerine start verdi. Genel olarak önümüzdeki ayın başında binadaki teknik, güvenlik, temizlik ve lobi faaliyetlerini tam kadro olarak faaliyete geçirmiş olacağız. Proje, 2 yıl süre ile, hiçbir kar gözetmeksizin, Emil Güzeliş, Sercan Gençoğlu ve benim tarafımdan yönetilecek, denetlenebilir, şeffaf, maliyet odaklı ancak kaliteli hizmet anlayışını koruyan, kat maliklerimizin menfaatlerini gözeten bir sistemde ilerlenecektir.



ELMAS KULE'DE SATIŞ DURUMU NEDİR?



Muhtemeldir ki bu yazı yayınlandığında A Blok genelinde elimizde sadece birkaç atölye kalmış olacak. Teslimler sırasında yerini büyütmek isteyenler ve direkt olarak üretime geçilebilecek bitmiş yere ihtiyacı olan firmalardan talepler aldık ve almaya devam ediyoruz. Sektör dinamiklerini güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyacı olan firmalar kalan ünitelerle ilgili olarak satıştaki arkadaşlarımızla irtibata geçerek detaylı bilgi sahibi olabilirler.



"ELMAS KULE 2 PROJESİ TEMEL ATMA TÖRENİ GEÇTİĞİMİZ AY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"



45 metrekare ile 123 metrekare aralığında net alana sahip birleştirilebilir nitelikteki 343 adet atölye ve mağazadan oluşan Elmas Kule 2 yani B Blok için geçtiğimiz aylarda tamamlanan kazı çalışmaları sonrasında temel atılmış olsa da, Gençoğlu ailesi 27 Şubat’ta tüm ailenin katılımıyla sembolik bir temel atma töreni gerçekleştirdi. Zemin altında 6 kat, zemin üzerinde 11 kat şeklinde inşa edilen Elmas Kule B Blok’ta belirlenen resmi teslim tarihi Haziran 2024 olsa da, grubun bu tarihi olabildiğince öne çekmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Naim Gençoğlu, B Blok özelinde de bilgi paylaşımında bulundu.



ELMAS KULE 2'DE SATIŞ DURUMU NEDİR?



Elmas Kule 2 projemiz daha en baştan genel sektör talepleri doğrultusunda, bire bir gelen istekler baz alınarak oluşturulduğu için her türlü ihtiyaca cevap verebiliyor. Çok küçük çapta hizmet veren atölyeciler de büyük çaplı üretim yapan firma sahipleri de gereken metrekare ihtiyacını karşılayabiliyor. Satışları projenin ilerleyişiyle paralel olarak hızlanan zemin kat mağazaları da hesaba katarsak %85’lik satış hacminin üzerine çıkmayı başardık diyebiliriz. Atölye özelinde bakarsak da %95’i yakalamak üzereyiz. Özellikle Kapalıçarşı’dan talep yoğunluğu artarak devam ediyor. Atölyecilerimiz ve ihracatçılarımız; özellikle küçük sanayi lejantında yer aldığımız için hiç çekinmeden alım gerçekleştiriyorlar. Bizimle birlikte onlar da geleceğe yatırım yapmış oluyorlar. Umuyoruz kısa bir süre zarfında A ve B Blokta yaklaşık 500’e yakın ünitenin üretimlerini neticelendirmiş ve sektörümüzün kullanımına açmış olacağız. Her anlamda güvenilir bir yapının içinde yer almak sektörümüzün hakkıdır diye düşünüyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.



“İSTANBUL JEWELRY SHOW FUARI”NDA ANA SPONSORLUK



Evet, bu sene de “Istanbul Jewelry Show Fuarı”nda “Ana Sponsorluk” görevini üstlendik. Fuaye alanında aynı noktada arkadaşlarımız hizmet veriyor olacak. Bu fuarda bir önceki fuardan daha fazla talep yoğunluğu yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Ancak biz gerçek anlamda satış için değil, “Elmas Kule” marka değerini konumlandırmak ve sektöre olan katkısını göstermek için sponsor oluyoruZ.