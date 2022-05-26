Fahiş kiralar için şikayet hattı

Son günlerde hızla artan kiralar en önemli sorunlar arasında yer alıyor. İlgili bakanlıklar bu duruma çözüm arıyor. Kiracıların, fahiş artış talep eden ev sahiplerini şikayet edebileceği bir çağrı hattının kurulması da gündemde.



Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere son bir yılda kiralar ciddi oranda arttı. İstanbul artışta başı çekiyor, bazı ilçelerde yüzde 200'ü bulan artışlar kiracıları kara kara düşündürüyor.



Fahiş kiralara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı da devreye girdi. Gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerler tapu harcı yönünden incelenmeye alındı. Bu kapsamda 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi başlatacak. İnternetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirilecek.

(Haber: Sena Gürbıyık-Beyza Aksoy)