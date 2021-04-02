Gayrimenkul alacaklar Milas'ta ev, Şile'de arsa arıyor

Yapılan açıklamada, ilk 3 ayda satılık konut ve arsa sahibi olmak isteyenlerin en çok arama yaptığı 5 ilçeye dair bilgiler paylaşıldı.



Zingat.com verilerine göre, ev alacakların en çok arama yaptığı ilçeler Muğla Milas, Aydın Kuşadası, Muğla Bodrum, Trabzon Ortahisar ve İstanbul Beylikdüzü olarak sıralandı.



Ortalama 100 metrekarelik konutların satış fiyatı Milas'ta 250 bin lira ila 416 bin 500 lira, Kuşadası'nda 287 bin ila 479 bin lira, Bodrum'da 658 bin lira ila 1 milyon 97 bin lira arasında değişiyor. Bu rakam, Ortahisar'da 190 bin lira ila 317 bin lira, Beylikdüzü'nde ise 253 bin lira ila 421 bin lira aralığında bulunuyor.



SATILIK ARSA ŞİLE VE KANDIRA'DA ARANDI



En çok ev aranan illerin başında İstanbul gelirken, İstanbul'u, İzmir, Muğla, Ankara ve Mersin izledi. İstanbul ilçeleri arasında Beylikdüzü'nü Çekmeköy, Esenyurt, Başakşehir ve Ümraniye takip etti.



İlk çeyrekte en çok arsanın arandığı ilçelerin başında Şile geldi. Şile'yi, Kandıra, Çatalca, Silivri ve Tarsus izledi. En çok satılık arsa aranan ilk 5 il ise İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ankara oldu.