İstanbul’un finans ve yaşam merkezi Ataşehir, her geçen gün artan yatırım değeri, sosyal olanakları ve ulaşım hatlarıyla konut alıcıları için her zaman cazibe merkezi olmuştur.

İstanbul’un modern hayatını temsil eden Ataşehir’de iddialı, yepyeni bir proje start aldı: Ataşehir Modern. Kurtköy’ün en büyük markalı konut projesini gerçekleştiren Lens Yapı Grup tarafından hayata geçen projenin en önemli özelliği ise projenin ruhuna uygun olarak 3 tane kuleden oluşması.

34 dönümlük arsada, 250 bin metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yükselen Ataşehir Modern’de 43 katlı Flex Kule, 35 katlı Balance Kule ve 25 katlı Grand Kule bulunuyor. Göz alıcı meydanlarıyla ön plana çıkan proje, 1106 daireden ve 44 adet ticari alandan oluşuyor.

Mimari açıdan her kulenin farklı tasarlandığı proje, Adalar, Marmara Denizi ve İstanbul manzara seçenekleriyle istediğiniz manzaraya bakma lüksüne sahip olabileceksiniz.

Benzersiz tasarımıyla 4 farklı manzaraya bakan Gerçek Ataşehir’de, evinizden İstanbul’u yaşamanın farkını hissedeceksiniz. Modern, şık ve estetik ögelerin ön plana çıkarıldığı proje, modernliği simgelerken yıllar sonra bile özgünlüğünü koruyacak şekilde tasarlandı. Mimarideki bu avantaj, iç mimariye de yansıtıldı.

Ataşehir Modern’den evinizi ister modern ister klasik çizgilerde teslim alabilirsiniz. Böylece yaşam tarzınıza ve zevkinize uygun daireyi seçebilme imkanınız var.

ÖN TALEP ÖNCESİ AVANTAJLAR



﻿Mağazaları, lüks kafe ve restoranlarıyla birlikte projenin sosyal olanakları arasında yüzme havuzları, kareoke, yoga, sinema, fitness salonları gibi birçok aktivite bulunuyor.

1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere tasarlanan dairelerin brüt metrekareleri ise dairelerin tiplerine göre 78 ve 440 metrekare arasında değişiyor.

1 Mart itibariyle başlayan projenin son teslim tarihi ise Mart 2021. Ataşehir Modern’de mayıs ayında başlayacak ön talep öncesine özel fiyatlar 562 bin TL’den başlıyor.﻿

