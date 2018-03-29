Havuzlu sosyal konut kurasında sevinç gözyaşları (Adana Yüreğir)

Yüreğir Adnan Menderes Kapalı Spor salonunda, Adana 15’inci noterinin gözetiminde düzenlenen kura çekimine binlerce Yüreğirli katıldı.

Kapalı havuzlu, spor salonlu sosyal konutlar, 135 bin lira bedelle satışa sunulmuş, 10 bine aşkın başvurudan şartlara uyan 3 bin ailenin başvurusu kabul edilmişti.



Kura çekiliş töreninde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ”Dar gelirli aileler için sosyal konut projemiz Adana’da bir ilk, vatandaşlarımız içerisinde her türlü sosyal donatıları, kreş, kapalı yüzme havuzu, spor salonu, kapalı semt pazarı olan sıcak bir yuva sahibi olacak. Ucuz ve kaliteli konut üretimi ile bölgede önemli sayıda insanımız yıllardır kurdukları ev hayallerine böylelikle kavuşuyorlar. İnşaatlar hızla sürüyor, daireleri Kasım ayında teslim edeceğiz.'' dedi.



"MALİYET FİYATINA VATANDAŞA VERİYORUZ"

Konut yapılan alanın konum itibarıyla güzel bir alanda olduğunu belirten Başkan Çelikcan ''Biz isteseydik nitelikli konut yapıp daha yüksek fiyata satıp kar elde ederdik. Ama biz Yüreğirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarını sağlamak amacıyla sosyal konutlar yapmayı tercih ettik. Bunu da projenin dönmesi için maliyet fiyatına vatandaşlarımıza veriyoruz.Amacımız Yüreğirli vatandaşlarımız sıcak bir yuvaya kavuşmasıdır. Yüreğir'de kent yaşamına uygun projeler üretip vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için bu tür projelerimizi devam ettireceğiz.'' dedi.