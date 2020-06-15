Kredilerdeki düşüş konut satışlarını artıracak

Konut kredi faiz oranlarındaki düşüşü ve tarihi fırsat kampanyasını değerlendiren Çetinsaya, konut sektörü büyürken birden dünyayı etkisi altına alan coron avirüs salgınının ortaya çıktığını ve kısa sürede 400 bini aşkın insanın ölümüne neden olan bu virüsün küresel büyümede dünyayı tehdit altına aldığını kaydetti.

Çetinsaya, "Ülkemizde ise salgın sürecini çok iyi yöneten hükümetimiz, reel sektöre ve işveren kesimine sağladığı destek ve teşvik paketleriyle büyük moral verdi. Birçok alanda vatandaşlarımıza maddi destek sağlandı. Sağlık alanındaki alt yapımız dünyaya örnek oldu. Bu imkan ve kabiliyet, bizim ülkemizin temel dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterdi." dedi.



Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya

YENİ TEŞVİK HAMLELERİ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK



Bugünlerde bir desteğin de gayrimenkul sektörüne verildiğini kaydeden Çeytinsaya, "İnşaat sektörünü corona virüsün etkisinden kurtarma adına Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde kamu bankaları konut kredi faizlerini 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 oranına indirdi. Konut piyasası açısından hareketliliğin azaldığı bir dönemde bankaların konut kredisi vade oranlarını aşağıya çekmesi konut alımını kolaylaştıracağı gibi biz sektör temsilcilerini de mutlu etti. Konut alıcılarını sevindiren bu karar sektörümüze canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacaktır. Sektör temsilcileri olarak Haziran ile birlikte ‘Yeni Normal’ de yarınlara umutla bakarken konut satışlarının da kademeli olarak artacağı aşikar." dedi.



Artaş İnşaat olarak fırsat kampanyasında Avrupa Konutları markalı projelerimizden yaşamın başladığı Başakşehir ve Yamanevler’le yer aldıklarını anşatan Çetinsaya, "Alıcılara yönelik konut alımının kolaylaştığı bu iki projemizde 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 oran uyguluyoruz. Öte yandan Avrupa Konutları Atakent 4 B’de inşaatımızı sürdürüyoruz. Markamızın en yenisi olacak ve Arıcılar’da yer alacak Avrupa Konutları Vadi projemizi de yıl içinde lanse etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.