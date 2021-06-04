Nef 'arsa yatırımı'nı yatırımcılara sunuyor

Türkiye’nin yatırım değeri ve gelişim potansiyeli en yüksek bölgelerinde geliştirilen arsa projeleri, ilk günden planlanan proje yol bağlantıları, altyapı, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile bu lokasyonlarda gayrimenkul ve turizm başta olmak üzere tüm sektörlerde gelişme sağlayacak bir adım atıyor, yerli, yabancı ve gurbetçi yatırımcılar için bir cazibe merkezi yaratıyor.



Başlangıçta ham toprak halinde olan her bir proje alanını, ağaçlandırma, peyzaj, su öğeleri, spor ve sosyal alanlar, konaklama, sağlık ve eğitim merkezleri, yol ve şehir planlaması yapılmış yaşam alanlarına dönüştürerek tapulu, imarlı, ifrazlı arsalar ile sunan Nef, klasik al-unut arsa yatırımcılığını hem yaşam hem yatırım olanağı sunan Hazır Arsa kavramına evrimleştiriyor.

KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANLARI



Nef Arsa projelerinde yatırımcılar, yaz, kış, doğa, sağlık ve kültür turizmine uygun farklı iklim ve lokasyonlarda, tarih, turizm ve doğal güzelliklerle çevrili arsaları üzerinde sabit veya taşınabilir evler ile özel mülklerini inşa ederek doğa ile iç içe müstakil bir yaşam imkanına kavuşuyor.



Türkiye’nin ilk ve tek markalı arsa proje geliştiricisi olan Nef Arsa, yatırımcılarını ulaşılabilir fiyatlar, aylık taksitler ve kişiye özel ödeme planları sayesinde herkesin erişebileceği güvenli markalı arsa yatırımı ile buluşturuyor.



Nef Arsa projeleri hakkında daha fazla bilgiye Nef web sitesinden ulaşabilirsiniz.

