Nef, bu yıl 2 bininci konutunu teslim etti (4 yılda 6 bin konut)

2019 başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan Nef, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde geçtiğimiz günlerde 2.000’inci konutu teslim etti.



“Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde yer alan tek gayrimenkul firması olan Nef; 2017’de 1856 konut, 2018’de ise 2425 konut teslimi gerçekleştirmişti.



Son 4 yılda 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef; 2019 yılı başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerindeki konut ve mağazaları sahiplerine teslim etmişti. İş GYO ve Nef’in birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinin Hayat etabında teslimler devam ederken, projedeki 2.000’inci konut sahibine geçtiğimiz günlerde teslim edildi. Nef Yalıkavak’ta villalardan oluşan etabın teslimlerine başlayan Nef, önümüzdeki aylarda da Nef Sancaktepe’de teslimlere başlamayı planlıyor.



KONUTLARIN TAMAMI İNŞAAT SÜRERKEN SATILDI



İnistanbul Topkapı projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün hemen karşısında, Davutpaşa metro istasyonuna 100 metre uzaklıkta yer alıyor. 4 etapta toplam 2.746 dairenin yer aldığı projede, henüz inşaat devam ederken tüm konutlar satıldı. Satışa başladığı sene, Türkiye’nin en hızlı satılan projesi olan İnistanbul, aynı zamanda “Türkiye’nin En İyi Mimari Projesi” ödülünü de almıştı.



DOLULUK ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE

Selçuk Çelik

Teslim edilen Nef projelerinde altıncı aydan sonra doluluk oranlarının yüzde 90’ı aştığını belirten Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik; “Yüksek doluluk oranlarında Nef’in marka algısı, projelerimizin lokasyonu ve mimari tasarımı ile patentli inovasyonumuz Foldhome konseptinin katkısı oldukça yüksek. Foldhome konsepti sayesinde, daire sakinlerimiz oturdukları binada yer alan müzik odası, spor salonu, oyun odası, sinema odası gibi kişiye özel 24 farklı kullanım alanından, sabit aidat ödemeden yalnızca kullanıldıkları zaman kadar bir ücret ödeyerek faydalanabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse Nef projelerinde yaşayan ev sahipleri ve kiracılar; 3 odalı evlerine, basketbol sahası, sinema odası ve misafir odası ekleyerek istedikleri zaman 6 odaya çıkarabiliyorlar.” dedi.



368 MİLYON LİRA TAHVİL ÖDEMESİ



Toplam konut satış tutarında son 4 senenin lideri olan Nef, son tahvil ve kupon ödemesini gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Toplamda 275 Milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef; bu son ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon lira tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

MAKETTEN EV DOLANDIRICILIĞNA DİKKAT