Nef, iki günde 103 milyon liralık satış yaptı

Nef; geçtiğimiz hafta sonu beş projesinde yüzde 40 indirim kampanyası başlatmıştı. "Nefis Cumartesi - Nefis Pazar" olarak adlandırılan kampanya süresince 2 günde; Nef Çekmeköy, Bahçelievler, Basınekspres, Yalıkavak ve Kandilli projelerinden toplam 103 Milyon lira tutarında konut satıldı ve bu satış noter ile tasdik ettirildi.



Brand Finance tarafından yapılan “Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasında yer alan tek gayrimenkul markası olan Nef; 2019 bitmeden sadece 2 gün için özel bir kampanyayı devreye aldı.

14-15 Aralık hafta sonunda, getirisi yüksek beş Nef projesinde sınırlı sayıda daire için yüzde 40 indirimin uygulandığı kampanyada; toplam 103.398.316 TL tutarında konut satışı gerçekleşti ve bu satış noter ile tasdik ettirildi.

TOPLAM 5475 TALEP TOPLANDI



“Nefis Cumartesi - Nefis Pazar” olarak adlandırılan kampanya; Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basınekspres, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Kandilli projelerinde sınırlı sayıda daire için uygulandı. Geçen hafta duyurulan kampanyada bir hafta içerisinde 5475 adet talep toplanmıştı. Yoğun talebi karşılamak için tüm Nef satış ofisleri kampanya süresince gece 23:00’e kadar hizmet verdi.



KONUT TESLİMLERİ DEVAM EDİYOR



Son 4 yılda 18 projede 6.000’ın üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef; İş GYO ile birlikte geliştirilen İnistanbul projesinde konutların ve Nef Reserve Yalıkavak projesinde ise villa etabının teslimlerine devam ediyor.