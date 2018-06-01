Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bir grup gazeteciyle konut sektöründeki son gelişmeleri paylaştı. Erden Timur ilk olarak not artırımına ilişkin, “Notumuz 2015’te BB yatırım yapılabilir seviyedeydi. 2016’da B oldu. 2017’de ise A- yükseldi, bu yıl A+ notunu aldık. İki basamak birden artış çok zordur, hele böylesine zor bir dönemde... Bu bizim için tarihi bir başarı olduğu kadar sektör için de umut verici bir gelişme… Öyle ki bugüne kadar Türkiye’de kredi notu alan gayrimenkul firmaları arasında böylesine yüksek bir kredi notuna sahip ikinci bir firma yok” diye konuştu.



"HEDEFLERİN ÜZERİNDE SATIŞ" VURGUSU

Uluslararası kredi kuruluşu Japon Credit Ratings’ten (JCR) yapılan açıklamada ise “Timur Gayrimenkul, güçlü bir bilinirliğine ulaşan Nef markası altında konut, rezidans, süit, ofis, dükkan ve yazlık evler gibi yenilikçi ve ihtiyaç odaklı projeler geliştiriyor” denildi. Not artırımına gerekçe olarak Nef’in 2017’de satış hedeflerini gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. Bunun yanında 2018’in ilk çeyreğinde de hedeflerin çok üzerinde bir satış performansı gösterdiğine dikkat çekildi.

TİMUR: 5 BİNE YAKIN KONUT TESLİM ETTİK

Erden Timur, JCR’ın not kararını değerlendirirken, “Son üç yılda 14 proje teslim ettik. Son 2,5 yılın en fazla konut teslimi yapan sektör firmasıyız. Toplamda baktığınızda yaklaşık 5 bine yakın konut teslimi gerçekleştirdik. Her dönem bilançomuzda minimum 200 küsur milyon net nakit durur. Aslında bu kredi notu da onu gösteriyor, şirketin iki yıl içinde beş yıl içindeki bozulma riskini sana puanlıyor” ifadelerini kullandı.



"TAHVİLLERİMİZ YÜZDE 20 GETİRİYOR"

Erden Timur, “Biz dört yıldır tahvil piyasasındayız. Tahvil ihraç edebilen tek tek gayrimenkul şirketiyiz. İlk tahvil ihracına çıkarken 225 milyon lirayla çıktık, sonrasında bunu 100 milyon liraya indirdik. Tahvil ihraç ederken, bu rakamı düşürerek ihraca devam edebilen ender şirketlerden biriyiz diyebilirim. Seçim sonrasında belki ağustos eylülde tekrar tahvil ihracı yapacağız. Tahvillerimiz yıllık yüzde 20 gelir getiriyor.” dedi.

ARSADA "SAT-PİŞMAN OL" DÖNEMİ

Erden Timur (36), Nef

Sektördeki fiyat dengeleriyle ilgili de bilgileri aktaran Erden Timur, bu noktada arsa fiyatlarıyla ilgili ilginç bir noktaya değinerek şunları anlattı: “Ben konut sektörüne girdiğimden bu yana hayatımdaki en ucuz arsa dönemini yaşıyoruz. Hatta Avrupalı ortaklarımız bu ucuzluk nedeniyle bize "Yeni ortak projelere başlayalım" diyorlar. (Avrupa Yatımı ve Kalkınma Bankası EBRD gibi.)

Şu an Nef olarak 4 tane projemiz satışta. Projelerimiz belli bir noktaya geldikten sonra genelde başka bir projeye başlıyoruz. Kaynak anlamında sadece bireylerin değil kurumların da bu yönde ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla kimisi de arsasını satarak bu kaynak oluşturma ihtiyacını gideriyor. Bu dönemi ben sat-pişman ol dönemi olarak yorumluyorum.”



DÖVİZ ARTINCA YABANCIYA SATIŞ % 30 ARTTI

Sektörde durgunluk tartışmalarının olduğu böylesi bir dönemde yabancıların konut almak için Türkiye’ye geldiğine de dikkat çeken Erden Timur, “Türkiye’de konut, döviz bazında hiç bu kadar uygun olmamıştı. O yüzden yabancıların yoğun bir ilgisi olduğunu çok net olarak söyleyebilirim. Yerliye satışta bir miktar yavaşlama yaşanıyor olabilir. Fakat yabancıya satışta yüzde 30’luk bir artış var” ifadelerini kullandı.



KONUTTA KAMPANYA DOPİNG OLDU



Bu noktada yerliye satış konusunda “yüzde 20 indirim ve yüzde 0.98’lik faiz” kampanyasının da konut satışlarını canlandırdığına dikkat çeken Erden Timur, “Şimdi zaten konut fiyatları artmıyor. Seçimden sonra da piyasanın açılabileceği ihtimalini görenler “Biz en iyisi bu fırsatı kaçırmayalım” diyorlar. Kampanyada geçen sürede 2 bin adetlik satış olmuş galiba. Beklenti 15 Haziran’a kadar 9 milyar liralık satış. Ortalamaya baktığımızda 800 bin TL’den yaklaşık 11 bin adet konut ediyor. 41 firma katılmıştı. Bu da firma başına günde 7-8 satış anlamına geliyor ki kampanyaya katılan firma sayısı 60’a yükseldi bildiğim kadarıyla” dedi ve ekledi: “Bu ilgi devam ederse belki kampanya süresini uzatabilirler.”

Nef, Bahçelievler projesindeki konutların çoğu oturum amaçlı alınıyor.

Nef’in cirosu ilk 5 ayda yüzde 70 büyüdü



2018’i Nef olarak oldukça iyi geçirdiklerini söyleyen Erden Timur şu bilgileri paylaştı: “Nef olarak biz mayıs sonu itibariyle 814 milyon liralık sözleşmeli satış yaptık. Geçen sene bu rakam ilk beş ayda 480 milyon liraydı. Yani ciroda yüzde 70’lik bir artış oldu. Satışların yüzde 60’ından fazlası oturumluk. Şu an Nef Bahçelievler, İŞ GYO ile yaptığımız İnistanbul Topkapı projesi, daha lansmanı yapılmayan Nef Kandilli, yine yeni etap lansmanına hazırlandığımız Nef Çekmeköy projelerimizi görenler oturum amaçlı daha çok tercih ediyorlar.

Ortalama bir banka kadar mortgage müşterimiz var



Konut satışında Nef olarak senetli satış oranının yüzde 77.9 olduğuna da dikkat Çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Biz bu yıl satışlarımızın yüzde 12.87’sini banka kredili, yüzde 9.5’ini peşin, yüzde 77.9’unu da senetli satış olarak gerçekleştirdik. Geçen sene senetli satış oranımız yüzde 79.6’ydı. Satışların ortalama vadesi de 2018 ilk dört ayında 11.9 ay seviyelerinde. Yani senetli satışların ortalama vadesi 12 ay diyebilirim. Bu da 24 ay sıralı vade anlamına geliyor. Bir kısım 15 ayda ödüyor bir kısım 30 ayda ödüyor.

Bankaların en beğendiği ürün senet. Çünkü ciddi bir teminat, hem de likit. Bizim 70 bin küsur senedimiz var. Ortalama bir bankanın konut kredisi hacmi kadar, hatta kimisinden daha fazla mortgage müşterimiz var diyebilirim” ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR FİYATLARI DEĞERLENDİRDİ (video)