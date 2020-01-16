Nef'in 'fold' konsepti şimdi şehirde

Gayrimenkul sektöründe paylaşım ekonomisinin temsilcileri arasında yer alan Nef, ‘fold home’ konseptiyle ilgili yeni uygulaması ‘Foldcity’yi tanıttı. Dünyada ilk kez uygulanan Foldcity sayesinde Nef’ten alınan bir ev ile tüm Nef projelerindeki misafir evleri, ofisler, sinemalar, çocuk kulüpleri, müzik stüdyoları, spor salonları gibi onlarca alan kullanılabilecek.

İlk olarak İstanbul’daki projelerde hayata geçen uygulama, Nef’in şehirdeki 25 farklı projesinde geçerli olacak. Nef müşterileri, Nef+ mobil aplikasyonu ile “Foldcity” konseptini kullanabilecek.



Sinema odası

“Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” arasında yer alan tek gayrimenkul markası olan Nef, sektörde son 4 yılın konut satışı lideri oldu ve 3 yıl üst üste sektörün en beğenilen şirketi seçildi. Son 1 yılda, 2 bin 47 adet konut teslim eden şirket, konut sahibi olmak isteyenler için Ocak ayına özel avantajlı kampanyalar da sunuyor. Nisan 2020’de teslim edilecek Nef Çekmeköy projesinde 120 aya varan vade ve %0,79’dan başlayan faiz oranları ile kredi kullanılabiliyor. Haziran 2020’de teslim edilecek, şehrin en yeşil projesi Nef Bahçelievler’de ise peşin ödemede %30 indirim fırsatı, ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor.