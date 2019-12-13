Nef'ten bu hafta sonuna özel yüzde 40 indirim kampanyası

Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef; 5 projesinde bu hafta sonuna özel yüzde 40 indirim kampanyası başlattı. “Nefis Cumartesi-Nefis Pazar” olarak adlandırılan kampanyada; Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basınekspres, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Kandilli projelerinden sınırlı sayıda daire yer alacak.



Brand Finance tarafından “Türkiye’nin En Değerli Gayrimenkul Markası” seçilen Nef; 2019 bitmeden sadece 2 gün için özel bir kampanyayı devreye aldı. 14-15 Aralık hafta sonunda getirisi yüksek 5 Nef projesinde sınırlı sayıda dairede yüzde 40 indirim uygulanacak.



Nef Kandilli de kampanya dahilindeki projelerden

5 Nef projesinde %40 indirim fırsatı



“Nefis Cumartesi - Nefis Pazar” olarak adlandırılan kampanyada; Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basınekspres, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Kandilli projelerinden sınırlı sayıda daire yer alacak. Örneğin, kampanya çerçevesinde Nef Çekmeköy’de 2+1 945 bin liralık bir dairenin bu hafta sonuna özel peşin alım fiyatı 567 bin lira olacak.



Nef satış ofisleri 22.00’ye kadar açık



Geçen hafta duyurulan kampanyada bir hafta içerisinde 4000’in üzerinde talep toplandı. Yoğun talebi karşılamak için tüm Nef satış ofisleri kampanya süresince gece 22.00’ye kadar hizmet verecek.