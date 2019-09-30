İstanbul Havalimanı, Kıbrıs Su Temini Projesi, TANAP Boru Hattı, Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli üretimi gibi önemli projelerde imzası bulunan Kalyon Holding, gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımını İstanbul Üsküdar’da hayata geçiriyor. Üsküdar’ın tam merkezinde yer alan, Çavuşdere Caddesi üzerinde ve toplu taşıma seçenekleriyle şehrin en ulaşılabilir gayrimenkul projelerinin başında gelen Nevbahar Üsküdar’da proje lansmanı düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Kaba inşaatın tamamlandığı projede yüzde 25’lik peşinat ödemesini gerçekleştirenler projeye özel uygun kredi koşulları ve taksitlerden yararlanabiliyor, taksit ödemeleri ise konut teslimlerinden sonra başlıyor…

NEVÇARŞI VE MEYDAN DÜZNLEMESİ VAR



4 farklı konut bloku, kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan Nevçarşı isimli çarşı alanı, modern meydan düzenlemesi, konut rekreasyon alanları ve çocuk parklarından oluşan Nevbahar Üsküdar projesi, bugünün imkanlarıyla geçmişin güzelliklerini bir araya getiriyor. Bunun yanında Boğaz yalılarının stilini taşıyan gölgelikli cephe tasarımı, doğal malzeme kullanımı, tarihi dokuyla barışık mimarisiyle İstanbul’un en çevreci yapılarından biri olarak öne çıkıyor.



"TECRÜBEMİZİ GAYRİMENKUL'E TAŞIDIK"

Mehmet Kalyoncu

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, temelleri 1974 yılında atılan Kalyon Holding’in bugüne kadar imza attığı sayısız projeyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunduğunun altını çizerek, “Son yıllarda Türkiye’nin vizyon projeleri olarak adlandırılan çok sayıda mega yapıda imzası bulunan bir grup olarak, özellikle altyapı ve üstyapı inşaatında elde ettiğimiz deneyimi şimdi de gayrimenkul sektörüne taşıyoruz. Bu deneyimi sektöre aktarmanın bizim gibi ülkesi için çalışan, üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketler için bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz” dedi.



3T: TEKNOLOJİ, TABİAT VE TASARIM!



Mehmet Kalyoncu sözlerini şöyle sürdürdü: “45 yıllık tecrübemizle, gayrimenkul geliştiriciliği alanında da fark oluşturmayı amaçlıyor; hem proje geliştirdiğimiz bölgelere hem de sektöre katkı vermeyi hedefliyoruz. Gayrimenkul geliştirirken bize yol gösteren ve Kalyon Gayrimenkul Yatırım markasının özünü oluşturan 3T olarak adlandırdığımız bir yaklaşımımız var: Teknoloji, Tabiat ve Tasarım… Biz Kalyon Gayrimenkul olarak, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak; iyi tasarımla, ve tabiata saygılı bir şekilde projelerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz...”



'NASIL OLSA SATAR' DÖNEMİ BİTTİ



Bu lansmanla birlikte aslında gayrimenkul sektöründeki bazı konulara yeni bakış açısı getirdiklerini ifade eden Mehmet Kalyoncu, “Biliyorsunuz genelde lansman toplantıları ve satışlar, projelerde inşaat çalışmaları başlamadan önce yapılır. Biz ise bugün burada kaba inşaatı tamamlamış, bitmek üzere olan bir proje için bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin itici güçleri arasında yer alan gayrimenkul sektörü, dönüşüm geçirerek yeni bir evreye girdi. Bu açıdan değişen dinamiklerin yakından takip edilmesi gerektiğini ve müşteri beklentilerinin doğru analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski dönemin anlayışı olan; şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, deneyim ve tasarım sürecine gereken değer verilmeden, ‘nasıl olsa satar’ diyerek geliştirilen projeler dönemi geride kaldı. Gayrimenkul sektöründeki yeni dönem, finansal gücü yüksek, vizyon sahibi, kaliteden ödün vermeyen, insan ve aile hayatına dokunan şirketlerin ve projelerin öne çıktığı bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu anlamda Kalyon Gayrimenkul Yatırım, gayrimenkul sektörünün yeni dönemine yön veren bir şirket olmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.



700 BİN KİŞİ 5 DAKİKADA ULAŞABİLİYOR



Nevbahar Üsküdar özelinde; mahalle kültürünü yaşatan ve komşuluk ilişkilerini zenginleştiren; kültür, sanat etkinlikleri ve eğitim programlarını çok önemsediklerini ifade eden Mehmet Kalyoncu şöyle devam etti: “Üsküdar, 700 bin kişilik bir nüfusun sadece 5 dakikada ulaşabildiği bir merkez. Projemizin yakın çevresinde yer alan 12 bin iş yeri de buradaki ticaret hayatın en önemli göstergesi. Hemen yanı başında yer alan vapur iskeleleri ve Marmaray istasyonu, yakın çevresindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ulaşım alternatifleriyle Nevçarşı; sadece Anadolu Yakası için değil, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Fatih ve Beyoğlu gibi Avrupa Yakasında yer alan yüksek potansiyele sahip ilçeler için de çekim noktası olma özelliği taşıyor.”

Mehmet Kalyoncu ayrıca, projenin 1 yıl içinde teslim edilmesinin planlandığını da duyurdu

Nevbahar Üsküdar'da konutlar 105 metrekarelik 2+1'lerden başlıyor.

Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ ise Nevbahar Üsküdar’ın ulaşım İstanbul’un yeni ulaşım aksının göbeğinde, kara, deniz ve raylı sistemlerin kesişme noktasında yer aldığına vurgu yaparak şunları söyledi: “Üsküdar, Mimar Sinan Çarşısı’ndan Kız Kulesi’ne, Çinli Camii’nden Cemile Sultan Korusu’na, Küçüksu Kasrı’ndan Validebağ Korusu’na kadar 50’nin üzerinde tarihi mekâna ev sahipliği yapıyor. Üsküdar Belediyesi’nin hemen yanında konumlanan Nevbahar Üsküdar ise otomobille; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 12 dakika, Üsküdar Vapur İskelesi’ne 3 dakika, Marmaray’a 3 dakika, Altunizade metrobüs durağına 10 dakika, Harem’e ise 5 dakika mesafede yer alıyor.”



EN BÜYÜK DAİRE: 5+2'LİK PENTHOUSE'LAR



Projeyle ilgili detayları paylaşan Kalyon Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk ise, projedeki konut bloklarında büyüklükleri 105 metrekare ile 665 metrekare arasında değişen 2+1 dairelerden 5+2 penthouse’lara farklı tipte toplam 169 konut yer aldığını belirtirken, “Projemizde lansman dönemine özel daire fiyatlarımız 1.2 milyon TL’den başlıyor.” dedi.



ÜSKÜDAR’IN KALBİNE MODERN ÇARŞI



Ayşegül Öztürk-Mehmet Kalyoncu-Çağın Işıkdağ

Projenin en önemli unsularından birinin de çarşı bölümü olduğunu dile getiren Öztürk şöyle devam etti: “Nevbahar Üsküdar projemizin kalbi olarak gördüğümüz Nevçarşı, açık ve kapalı alanlardaki bistro, kafe ve restoranları; son teknoloji ses ve görüntü sistemlerine sahip sinema salonları, birbirinden eğlenceli festival, konser, söyleşi ve özel gösterimlerle renklenecek muhteşem bir etkinlik alanıyla, İstanbul’un buluşma noktalarından biri olacak. Toplam kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan Nevçarşı’da farklı büyüklüklerde 138 mağazamız yer alacak.



KAMUYA AÇIK HALK KÜTÜPHANESİ DE VAR



Tüm bunlara ek olarak, Nevçarşı bünyesinde, kamuya açık bir halk kütüphanesi ve sanat galerisi bulunuyor. Ayrıca 0-13 yaş çocuk gelişimi için oluşturulan yeni nesil oyun ve öğrenme merkezi Cocoon, en değerli varlıklarımız için tasarlandı. Cocoon bünyesinde de Türkiye’nin ilk özel çocuk kütüphanesinden tutun da sanat, fen, matematik, müzik ve aile eğitim alanları yer alacak.j



TAKSİT ÖDEMELERİ TESLİMDEN SONRA



Nevbahar Üsküdar projesinin avantajlı ödeme planlarıyla da yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Ayşegül Öztürk, yüzde 25 peşinat ödeme yapanların kalan taksitlerini oturmaya başladıktan sonra ödemeye başlayacağını; bunun da hem ilk evini alanlar hem de yatırım amaçlı alım yapanlar için önemli bir avantaj getirdiğini söyledi.

KONUTTA FAİZ İNDİ PİYASA CANLANDI