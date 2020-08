'Sağlıklı ev' konseptine ilgi artıyor

Corona virüsle birlikte, dünya metropollerinde orman içindeki konutlar yatırımcının yeni gözdesi oldu. Tüketicilerin orman ve bahçe özleminin en fazla öne çıktığı şehirlerden biri de İstanbul.

Uzmanlara göre, corona virüsle birlikte insanlar, deniz kenarında yaşamaktansa orman içinde yaşamayı tercih eder hale geldi. Özellikle İstanbul gibi bir şehirde orman içinde proje sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Bu nedenle bu tarz mevcut projelerde fiyatlar, emsallerine göre 2-3 kata kadar bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank’in hazırladığı son çalışma da bu eğilimi destekliyor. Knight Frank’in dünya genelinde yaptığı son çalışma, bu konutlardaki fiyat artışının, yüzde 100’ü aştığını gösteriyor.



ORMAN İÇİNDE BÖYLESİ 30 YILDA BİR GELİR



Orman içindeki projelerin, tüketicileri sadece zihnen olarak iyileştirmekle kalmadığına, aynı zamanda ticari olarak da yatırımlarına kazanç kattığına dikkati çeken DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Çekmeköy’deki Ormanköy projemiz, ormanın tam içinde ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle inşa ediliyor. Bu açıdan Ormanköy, hem arazi, hem mimari, hem de yatırım değeri açısından örnek bir proje. Ormana komşu, ya da orman manzaralı projeler elbette var. Ama orman içinde konumlanmış, dört tarafının ormanla çevrili olduğu ve gerçek manada ormanın tam merkezinde böyle bir proje belki de 30 yılda bir gelir” ifadelerini kullandı.





ORMANDA YAŞAMANIN AVANTAJLARI



Ormanköy projesine gösterilen yoğun ilgiye de dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Şimdi projemizin Ormaniçi bölümünde de ön talep topluyoruz. Gerçek anlamda doğayla iç içe, örnek bir proje tasarladık” dedi. Orman içinde yaşamın sağlığımıza katkılarıyla ilgili önemli bilgileri de paylaşan Yılmaz, orman içinde yaşamanın etkilerini şöyle sıraladı:



1- Orman havasıyla hayatını geçiren insanlar daha yavaş yaşlanıyor.



2- Ormanda spor ve yürüyüş, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalıklara da iyi geliyor. Bu yüzden sağlıklı ev orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olmak zorunda.



3- Yorgunluk, alerji, negatif düşünceler, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır. Depresyon ve kaygı bozuklukları önemli ölçüde azalır.



4- Orman içinde yaşamın çocuklarımız üzerinde de ciddi bir olumlu etkisi var. Araştırmalar gösteriyor ki, orman havasıyla büyüyen çocuklarda hiperaktivite ve dikkat bozukluğu semptomlarında ciddi bir gerileme görülüyor.



5- Bitkilerden yayılan kimyasallar bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bu sayede vücudumuz, tümör ve bozulmuş hücrelerle daha güçlü bir şekilde savaşıyor.





DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen projenin yüzde 90’ının yeşil alanlar için ayrıldığını sözlerine ekleyen Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “Konut bloklarımızın yüksekliğini bahçe+5 kat olarak tasarladık. İskandinav modeline göre tasarladığımız konut bloklarımızın yanında da yaklaşık 80 bin metrekare büyüklüğünde özel bir orman alanı kurguluyoruz.”



5 MADDEDE SAĞLIKLI EV KRİTERLERİ



DAP Yapı bünyesinde, tamamen doktorlardan oluşan özel bir “Sağlık Kurulu” oluşturduklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Ormanköy projesindeki Ormaniçi ‘Sağlıklı Ev Kriterleri’ni şöyle sıraladı:



1- Birincisi her binada elbette asansör olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve sağlıklı ev diyoruz.



2- İkincisi ise bahçe konusu… Sağlıklı evlerde bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip bulunacak.



3- Üçüncüsü orman konusu çok önemli… Çünkü ormanlarımız sadece oksijen deposu değil aynı zamanda da şifa kaynağı… Bu yüzden sağlıklı ev orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olmak zorunda.



4- Dördüncü olarak bir diğer konu da hiç şüphesiz havalandırma sistemi… Sağlıklı Ev’ dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve ‘bağımsız’ olması büyük önem taşıyor.



5- Beşinci ve son kriter ise hepimizin bildiği gibi elbette deprem yönetmeliği…



ANA ULAŞIM HATLARININ YANI BAŞINDA



Ormanköy’ün projesinin, ulaşım hatlarının yanı başında yer aldığına da dikkat çeken Ziya Yılmaz, projenin Üsküdar-Çekmeköy Metro İstasyonu’na 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 20 dakika mesafede yer aldığını söyledi.



DAP Yapı’nın Çekmeköy Projesi’nde neler var?



ORMANPARK: Ana ormanın haricinde; asırlık ağaçların oluşturduğu Saklı Ormanlar’da çocukların gün boyu vakit geçirebilecekleri oyun alanları ve yürüyüş yolları bulunacak.



SAĞLIK MERKEZİ: Her an hizmetinizde ve yanı başınızda yer alacak sağlık merkezine evinizden yürüyerek ulaşıp, profesyonel hizmet alabilirsiniz.



EĞİTİM KURUMU: Ormanköy’ün yanında yer alacak okula çocuklarınız orman içinden yürüyerek kolayca ulaşabilecek.



KREŞ: Kreşte çocukların doğa ve orman sevgisini öğrenerek büyümesi hedefleniyor.



ORMANİÇİ ÇARŞI: Ormaniçi Çarşı’da günlük ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz her şey bir arada bulunacak.