The Grand Seiko Studio Shizukuishi açıldı

Stüdyo, doğaya saygı duyan binalar tasarlamakla tanınan mimar Kengo Kuma tarafından tasarlandı.

2009 yılında felsefesini şöyle özetlemiş: “Mekan, doğanın ve zamanın bir ürünüdür; benim mimarlığım da bir tür doğa profili. Böylece doğayı daha yakından deneyimleyebiliriz. Şeffaflık, Japon mimarisinin bir özelliğidir; Şeffaflığı elde etmek için ışığı ve doğal malzemeleri kullanmaya çalışıyorum. ”

Grand Seiko için tasarladığı stüdyo mükemmel bir örnek. Ahşap konstrüksiyonu, Iwate dağına bakan çatısı ile ziyaretçilerin içeriden bile doğanın güzelliğini hissetmelerini sağlarken ve Grand Seiko’nun “The Nature of Time” felsefesi ile de uyum içinde.



Morioka Seiko Instruments'ın içinde Grand Seiko'ya adanmış yeni bir stüdyo kapılarını açtı. Stüdyo, Grand Seiko’nun mekanik saatlerini monte eden ve ayarlamasını yapan saat üreticilerine ev sahipliği yapacak ayrıca daha fazla üretim kapasitesi ile çalışacak ve koleksiyonu genişletecek.

Ayrıca, ziyaretçilerin, son 60 yılda Grand Seiko'yu oluşturan fikir, koleksiyon ve karakteri yakından görüp öğrenebilecekleri bir sergi alanı da barındıracak. Yeni stüdyo, 1.975 metrekare müstakil bir bina ve Iwate dağına bakıyor.

