TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı | 20 bin 920 konutun sahibi belli oldu

İstanbul'da TOKİ'nin yapacağı 50 bin sosyal konut için kura çekimde 16 Mart'ta Tuzla'da başlamıştı.

Bugün yapılan çekilişle TOKİ'nin Tuzla'da 20 bin 920 konut sahibini buldu.

TOKİ'nin internet sitesinde canlı yayınlanan kura çekiminde bugün 746 yedek ismin de belirlenmesiyle Tuzla ilçesindeki TOKİ konutları için kura çekimi sona erdi.

İlk Evim projesi kapsamında yapılan kura çekimi sonuçları E-devlet'e işlenecek. e-Devlet'e TC Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yapan vatandaşlar TOKİ Tuzla kura sonuçlarını kontrol edebilecek.

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İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Silivri (Selimpaşa), Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de 16 Mart-19 Nisan'da noter huzurunda çekilecek.

30 MART TOKİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ İLÇELER VAR?

Çatalca’da 540 ve Selimpaşa’da 200 hak sahibi için 30 Mart’ta ki kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak kura çekemi de 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.