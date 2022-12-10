Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi sayesinde düşük ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor.

KIRIKKALE'DE 581 TOKİ KONUTU SAHİPLERİNİ BULUYOR





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla, Kırıkkale'de 581 adet konut inşa edilecek. 2 artı 1 konutların aylık taksiti 2 bin 280 lira, 850 bin fiyata sahip 3 artı 1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle alınabilecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA





İLK ETAP 2 YILDA BİTECEK

Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadarda vade imkanı getirilecek. İlk etap konutların 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin ise 5 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

KIRIKKALE VALİLİĞİ'NDEN TOKİ KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde il merkezinde 200, Keskin 79, Bahşılı 53, Delice 126 ve Karakeçili'de de 123 adet olmak üzere toplam 581 konutun kura çekimi, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.