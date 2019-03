Son dönemde yurtdışında gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle adından söz ettiren Peker Holding, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor… Bugün İngiltere ve Almanya’da tamamlanmış veya devam eden toplam 15 farklı projesi bulunan Peker Holding, bu projelere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Almanya’da yaptığı yatırımlarda, ülkenin ve Avrupa’nın en hızlı gelişen kentleri arasında yer alan Düsseldorf’u tercih eden Peker Holding, şehrin ekonomisine yaptığı katkılarla da adından söz ettiriyor.



DÜSSELDORF BELEDİYE BAŞKANI’NDAN PEKER HOLDİNG’E TEŞEKKÜR



Geçtiğimiz günlerde Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker ile bir araya gelen Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel de Düsseldorf’a ve şehir ekonomisine yaptığı katkılar nedeniyle Peker Holding ailesine teşekkür etti. Özellikle son yıllarda çok sayıda yabancı yatırımcının Düsseldorf’a ilgi gösterdiğinin altını çizen Thomas Geisel, “Tüm bunlar içerisinde, şehrimize kalıcı katkı sağlayan; şehrimizin ekonomisine ve istihdamına sürdürülebilir desteklerde bulunan firmalar her zaman bizim için ön plandadır. Peker Holding de bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle, şehrimize çok önemli katkılarda bulundu. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki projelerde de kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.



BAŞLICA HEDEFİMİZ DOĞAYA VE İNSANLIĞA KATKI SUNAN PROJELER



Bir Türk gayrimenkul şirketi olarak, Türkiye’yi yurtdışında temsil etmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını altını çizen Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker ise şunları söyledi: “Peker Holding olarak geliştirdiğimiz her projede başlıca hedefimiz doğaya, insanlığa, çevreye katkı sağlayan; şehirlerin dokusuna uygun, uzun yıllar sonra dahi değerini koruyabilen kalıcı eserler üretebilmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”



NORTHGATE PROJESİNİN TEMELİ MART 2019’DA ATILIYOR



Peker Holding’in Almanya’da kurulu iştiraki Peker GMBH tarafından hayata geçirilecek NorthGate projesinin temel atma töreninin de Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Görüşmede bu konu da gündeme gelirken, Düsseldorf Belediye Başkanı temel atma töreninde bulunmak istediğini ifade ederken, ekibine de bu konuda hazırlıkların yapılması doğrultusunda bilgi verdi.



YENİ PROJENİN TANITIMI MIPIM’DE YAPILACAK

Northgate, Düsseldorf



Öte yandan Peker GMBH, Northgate projesinin yanı sıra yine Düsseldorf’ta yeni bir projeyi daha kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni projenin lansmanı ise dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olarak anılan ve her yıl dünyanın farklı ülkelerinden binlerce yatırımcıyı Fransa’nın Cannes kentinde bir araya getiren MIPIM’de gerçekleştirilecek. 12-15 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun ikinci gününde, katılımcılara bir sunum yapacak olan Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, söz konusu projenin de bu tarihe yetiştirilmesi yönünde talimat verirken; hem NorthGate’i hem de söz konusu yeni projeyi Düsseldorf’a değer katan projeler arasında göstermek istediğini dile getirdi.



DÜSSELDORF’UN EN BÜYÜK PROJESİ OLACAK



Söz konusu projenin 60 bin metrekarelik inşaat alanıyla Düsseldorf’un en büyük projesi olacağının altını çizen Hasan Peker, “Projeye şimdiden Avrupa’nın önde gelen yatırımcılardan ciddi talepler alıyoruz. Şu anda burayı genel merkezleri yapmak isteyen 3 farklı uluslararası şirketle görüşme halindeyiz. Projenin içinde bir de otelimiz olacak. Bunun için de 6 büyük otel zincirinden teklif var; şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Birkaç ay içerisinde uzun dönemli kira anlaşmasının yapılmış olacağını tahmin ediyoruz. Hali hazırda devam eden ve önümüzdeki günlerde temel atma törenini gerçekleştireceğimiz projemizin adı ‘Kuzey Kapısı’ anlamına gelen ‘NorthGate’ti. Bu projemizin adı ise ‘NordStern’ yani ‘Kuzey Yıldızı’. Karşılıklı konumda bulunan ve Düsseldorf’un kuzeyinde, havaalanı yolu girişindeki ve büyük fuar alanı yolu üzerindeki bu iki proje şehre bambaşka bir güzellik katacak” ifadelerini kullandı.