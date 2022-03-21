Türkiye'de kiralar 1 yılda yüzde 84 arttı

Türkiye genelinde kiralar bir yılda ortalama yüzde 84 zamlandı. Kiraların metrekare fiyatı bir senede 16 liradan ortalama 30 liraya çıktı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi bir emlak sitesinin verilerine dayanarak bir yıllık fiyat karşılaştırması yaptı. Buna göre yıllık kira artışı İstanbul'da yüzde 112, Ankara'da yüzde 106, İzmir'de ise yüzde 74'ü buldu.



NTV'ye konuşan bir kişi, "Ben kiradayım bin 600 liraya oturuyordum şu an 3 bin lira. Bir oda bir salon, şu an çıkayım 3 bin liradan aşağı değil" ifadelerini kullandı.



"SATILIK FİYATLARI ETKİLİ OLDU"

BETAM araştırmacısı Dr. Gökhan Güneş, "Bu yükselişte satılık konut fiyatlarının çok yüksek seviyelere ulaşmış olmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Yeni eve çıkmak isteyen bireyler konut satın almak yerine kiralık evlere çıkmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla artan kiralık konut talebi fiyatların da artmasına sebep oldu. İnşaat maliyetleri de arttı bu durum bize yeni yapılacak konutların da yüksek fiyatlardan devam edeceğini gösteriyor" dedi.

Yıllık kira artışının en yüksek olduğu şehir yüzde 122 ile Antalya. En az kira artışı ise yüzde 20 ile Kahramanmaraş'ta görüldü.