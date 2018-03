"Türkiye'den gayrimenkulcüleri Avrupa'ya bekliyoruz"

Türkiye dışındaki ilk yatırımını bundan 6 yıl önce Londra’da yapan Peker Holding, gaza basıyor. Bugüne kadar İngiltere ve Almanya’da toplam 14 proje hayata geçirdiklerini ifade eden Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Avrupa’ya yatırım yaptığımız günden bu yana, ‘yapılamaz’ denilenleri başardık. Hızımız ve gücümüzle Avrupalıları şaşırttık. Biz aslında Türk gayrimenkul sektörünün ‘akıncı’larıyız. Türk şirketleri için mevzileri kazdık. Bugün büyük Türk firmalarının, İngiltere ve Almanya’da proje yapmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Buradaki tecrübemizle, onlara her türlü konuda yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi.



Bomonti’ye yeni bir çehre kazandırarak ün kazanan ve son dönemde Almanya ve İngiltere’deki arazi geliştirme faaliyetleriyle adından söz ettiren Peker Holding, yurtdışında yatırımlarına hız veriyor. Peker Holding’in yeni proje ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, şirket olarak arsa temini ve proje geliştirme konusunda faaliyet gösteriyoruz. Hali hazırda Türkiye’deki markalı konut üreticilerinin en önemli iş ortağı biziz” dedi.



Hasan Peker, “Arsayı temin ettikten sonra, burada geliştirilecek proje için bilimin her türlüsünü kullanıyoruz. Profesyonel ekiplerimizle, projeyi bir an önce piyasaya sunmaktan çok, en doğru projeyi en doğru partnerle hayata geçirmeye öncelik veriyoruz. Bazen arazi geliştirme sürecimiz 2 yılı bulabiliyor. Arazinin bulunduğu bölgede, hedef kitle ve müşteri beklentilerini analiz ediyoruz. Projeyi geliştirme noktasında dünyanın en prestijli mimarlık ofisleriyle çalışıyoruz. Uygun projeyi bulduktan sonra da müteahhitlik firmalarıyla masaya oturuyor ve söz konusu projeyi en kısa zamanda, en doğru fiyattan tüketiciye ulaştıracak firmayı seçiyoruz” şeklinde konuştu.



TÜKETİCİNİN SİGORTASIYIZ



Arazi ve proje geliştiricisi bir firma olarak, bir anlamda ‘tüketicinin sigortası’ olduklarının altını çizen Hasan Peker, çalışma sistemlerini de şöyle anlattı: “Biz normal arazi geliştiricilerden farklı olarak; tapuları müteahhitlik şirketine teslim etmiyoruz. Ünite satışlarından gelen parayı da bankada ayrı bir inşaat hesabında tutuyor, müteahhit firmaya da her ay sonunda hak edişi oranında ödeme yapıyoruz. Bu sayede projedeki olası gecikmelerin ya da teslim konusunda yaşanabilecek sorunların önüne geçiyoruz. Müteahhit firmanın finansal açıdan bir zorluk yaşaması durumunda, tüketicilerin parası bankadaki hesapta korunduğu için yola başka bir firmayla devam edebiliyoruz. Bugün özellikle İstanbul’da bazı bölgelerde karşılaştığımız stok fazlası gibi problemlerin en büyük nedeni aslında mutfak çalışmasının iyi yapılmaması. İşin mutfağında uzmanlaşmış bir şirketin temsilcisi olarak şunu söyleyebilirim ki; bu çalışmalar yapıldığında riskleri minimum seviyeye indirmek mümkün.”



Salatalık tarlaları cazibe merkezi oldu



Gayrimenkulde ilk yatırımlarını bundan yaklaşık 30 yıl önce Bomonti’ye yaptıklarını ifade eden Hasan Peker, “Biz burada ilk arsalarımızı aldığımızda buradaki arazilerde Çengelköy salatalığı yetiştiriyorlardı. Çevremdeki birçok kişi bana ‘Burası teneke mahallesi… Buraya yatırım mı yapılır’ dedi. Bomonti bu hale geldiyse bizim Peker Holding olarak büyük katkımız var” dedi.

Sultan Makamı, Çengelköy İstanbul

Çamlıca ve Maslak için dev şirketlerle masadayız



Bugüne kadar Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Hasan Peker, bugün itibarıyla portföylerinde olan arsalarla ilgili de şunları söyledi: “Çamlıca’da toplam 10 bin 600 metrekarelik bir arsamız var. Geçtiğimiz günlerde atılan imzalarla bu arazinin yüzde 100’ünü mülkiyetimize kattık. Burası için çok sayıda üniversite, yurt, hastane ve markalı konut geliştiricisi ile temas halindeyiz. Aynı şekilde yine Maslak’ta bir arsamız var. Buraya da Türkiye’nin en büyük hastanelerinin büyük ilgisi var. Sanırım burada da imzalar birkaç güne atılır. Diğer bir arsamız da Tekirdağ’da… Yaklaşık 750 dönümlük arazimiz için de geliştirme süreçlerini başlattık” dedi.



“Londra’da yapamazsın dediler ama…”



Türkiye’deki tecrübelerini 6 yıl önce yurt dışına taşımaya karar verdiklerini ve ilk projelerini yerel bir ortakla İngiltere’de hayata geçirdiklerinin altını çizen Hasan Peker, “Hatta İngiltere’ye ilk girdiğimizde, ‘Sermayenin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede yapamazsınız dediler. Ama tüm bu söylemlere rağmen üstlendiğimiz projelerde son derece başarılı olduk. Londra’nın ardından Almanya’da özellikle Düsseldorf bölgesinde arazi ve proje geliştirmeye karar verdik. Bugün de hem İngiltere hem de Almanya’da projelerimiz devam ediyor” diye konuştu.



Yarasaların geçiş yoluna göre projeyi revize ettik



İngiltere’de özellikle Londra’nın 30-40 kilometre dışındaki arazilerle ilgilendiklerini ifade eden Hasan Peker, geliştirdikleri projelerde, sadece kâr amacı gütmediklerini aynı zamanda projelerin topluma ve ekonomiye katkılarını de göz ettiklerini söylerken, İngiltere’de hayata geçirdikleri bir projeyi de örnek olarak gösterdi: “Maidstone bölgesinde üstlendiğimiz bir projede ilk etapta daire sayısı 112 adet olarak belirlenmişti. Fakat belediyeden devraldığımız bir proje bir türlü içimize sinmedi. Oturup bütün projeyi baştan geliştirdik. Yaklaşık 1,5 yıl çalıştık. Süreç boyunca, projenin yaratacağı gölgeleri bile hesapladık. Bölge vatandaşlarının güneş ışınına daha fazla erişmesini istedik. Bölgede yarasalarıyla ünlüydü. Onların geçiş yollarına göre projeyi revize ettik. Ve sonunda 162 dairelik bir proje hazırladık. Tabii belediye çok şaşırdı ama yaptıklarımızı görünce bizi çok takdir etti. Ve sonunda 15 kişilik Belediye Meclisi’nde bir gayrimenkul projesi için rekor sayılabilecek bir oyla; 14 kişinin onayıyla proje kabul edildi. Sonuçta hem bölge sakinlerini, hem belediyeyi hem de yarasaları memnun ettik.”



Almanya’da daire fiyatına apartman

Düsseldorf, Peker GYO

Almanya’da da özellikle Düsseldorf bölgesinde önemli projeler üstlendiklerini ifade eden Hasan Peker, Heinsberg’deki projeyle ilgili, “Burayı Türkiye’de bir daire fiyatına, yaklaşık 1,1 milyon euroya satın aldık. Toplam 48 dairenin bulunduğu bir apartman. Şimdi bunu yeniliyoruz ve önümüzdeki aylarda kiralamalara başlayacağız ama müthiş bir talep var. Yine Düsseldorf’ın tam girişinde; 12 bin metrekarelik bir arsamız var. Burada karma bir proje geliştiriyoruz. İçinde bir de otel olacak. Otel projesinin kiralama anlaşmasını da geçtiğimiz günlerde tamamladık ve Novum Hotels ile 25+5 olmak üzere toplam 30 yıllık bir anlaşma imzaladık. Daha inşaata başlamamıza rağmen, çok büyük bir taleple karşı karşıyayız. Çoğunluğu emeklilik fonları olmak üzere toplam 6 fon şu an bu araziyi satın almak için tekliflerini bize iletti. Bunları değerlendiriyoruz. Belki de daha inşaata başlamadan projeyi satabiliriz” ifadelerini kullandı.



Her gün 10-12 proje geliyor



Bugüne kadar yurt dışında 14 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Hasan Peker, gelecek dönemde yurt dışında büyümelerine hız vereceklerinin altını çizerken, “Her gün önümüze 10-12 proje geliyor. Bunların arasından, küresel büyüme vizyonumuza katkı sağlayacak projeleri değerlendirip, portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.



İngiltere’nin potansiyeli 600-700 milyon pound



Gerçekleştirdikleri projeler ve edindikleri tecrübe sonrasında İngiltere’nin artık kendileri için ‘çocuk oyuncağı’ olduğunu ifade eden Hasan Peker, “İngiltere’deki varlıklarımızın mevcut değeri 200 milyon pound. İnşaatları bitirip sattığımız zaman ise 600-700 milyon poundluk bir değerden bahsediyor olacağız. 1,5 yıl öncesine kadar proje geliştirip arsaları satıyorduk. Artık proje geliştiriyoruz ama arsaları satmıyoruz. İnşaatı da kendimiz yapıyoruz ve bundan sonra da yola bu şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türk gayrimenkul sektörünün dünyanın her bölgesinde proje geliştirebilecek potansiyele sahip olduğunun da altını çizen Hasan Peker şu ifadeleri kullandı: “Biz Avrupa’ya yatırım yaptığımız günden bu yana, yapılamaz denilenleri başardık. Her ne kadar temkinli davransak da hızımız ve vizyonumuzla Avrupalıları şaşırttık. Biz aslında Türk gayrimenkul sektörünün ‘akıncı’larıyız. Geldik ve Türk şirketleri için mevzileri kazdık. Bugün büyük Türk firmalarının, İngiltere ve Almanya’da proje yapmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Buradaki tecrübemizle, onlara her türlü konuda yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacağız.”



Charles Dickens’ın memleketine 120 konutluk proje



Son olarak Londra’nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan Gravesend bölgesinde bir gayrimenkul satın aldıklarını ifade eden Hasan Peker, “Londra’nın ünlü Thames Nehri’nin kıyısında bulunan ve ünlü edebiyatçı Charles Dickens ile özdeşleşen bu bölge, geleceğin cazibe merkezleri arasında öne çıkıyor. 14,8 milyar poundluk hızlı tren hattının devreye girmesiyle, Londra ile Gravesend arası 16 dakikaya kadar indi. Paramount yine bölgede 3,2 milyar poundluk bir tema park projesine başladı. Burada satın aldığımız gayrimenkul eski bir doğum evi” şeklinde konuştu.



Londra ve Düsseldorf’ta 11 projeye Türk imzası



Borsa İstanbul’da halka açık olarak işlem gören Peker GYO’yu da bünyesinde barındıran Peker Holding, İngiltere’de Peker Holding London; Almanya’da ise Peker GMBH ve Peker Investment GMBH şirketleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin Londra’da Finchley, Portslade, Great Missenden, Maidstone, Safa House ve Gravesend olmak üzere 6 projesi bulunuyor. Almanya’da ise; Düren, Neuss, Düsseldorf, Dormagen ve Heinsberg olarak 5 projesi yer alıyor.



Peker GYO’nun portföyünde neler var?



Halihazırda şirketin portföyünü, çok büyük oranda tamamlanan Ataköy Nef 22 Projesi ve Sultan Makamı Çengelköy Konutları, 10 bin 600 metrekare büyüklüğe sahip Çamlıca arsası, Almanya’nın Heinsberg şehrindeki 48 dairelik 4 bin 38 metrekarelik kiralama alanına sahip yatırım ve geçtiğimiz günlerde alımı tamamlanan İngiltere’nin Gravesend bölgesindeki gayrimenkul oluşturuyor.

