Üç büyük ilde son 5 yılın konut getiri şampiyonu İzmir

Merkez Bankası tarafından yayınlanan konut birim fiyatlarından yapılan analize göre, Türkiye’de konut fiyatları Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında ortalama yüzde 57 oranında yükseldi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul fiyatlarında yaşanan değişimin özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sınırlı kaldığını dile getirirken, “Söz konusu dönemde İstanbul’da birim metrekare fiyatı ortalama 50 oranında artarken, bu rakam Ankara’da ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Diğer yandan Türkiye’de yıldız her geçen gün parlayan İzmir, üç büyük şehir içinde yatırımcısına en çok kazandıran il olarak öne çıktı. Türkiye genelinde yüzde 57’lik bir yükselişi konuştuğumuz dönemde, İzmir’de birim metrekare fiyatlarındaki yükseliş yüzde 88 oldu” dedi.



BEŞ YILDA İZMİR’DE 368 BİN KONUT

İzmir’in son dönemde yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının odağında olduğunu dile getiren Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “Özellikle son dönemde çok sayıda büyük şirketin genel merkezlerini ya da operasyon üslerini İstanbul’dan İzmir’e taşıdığını görüyoruz. Bu da şehirde ciddi bir gayrimenkul hareketliliği yaratmış durumda. TÜİK tarafından açıklanan satış rakamları da bu hareketliliğin en büyük göstergesi. Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında, İzmir’de satılan konut sayısı 377 bin 477’yi buldu”

OTOYOL PROJESİ HAREKETLENDİRDİ

Geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan İstanbul - İzmir Otoyolu’nun da bölgenin cazibesini artırdığını ifade eden Ziya Yılmaz, “Bugün bu proje sayesinde İstanbul ve İzmir arasındaki mesafe de arabayla 3,5 saate kadar indi. Gelecek dönemde İzmir’in cazibesini artıracağını düşündüğümüz bir diğer proje de Volkswagen tarafından resmi olarak açıklanması beklenen Manisa’daki fabrika yatırımı. Söz konusu yatırımın getireceği hareketlilik, Manisa ve özellikle İzmir’deki gayrimenkul piyasasında kendini gösterecek. Bu da gelecekte İzmir’deki konut fiyatları ciddi biçimde yukarı çekecektir. Dolayısıyla, İzmir’in önümüzdeki yıllarda Türkiye’de en fazla prim yapan şehirler arasında yer almaya devam edecektir” şeklinde konuştu.



''YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

DAP Yapı olarak, İzmir’in geleceğine güvendikleri; bu kapsamda İstanbul dışındaki ilk yatırımlarını İzmir’e yaptıklarının altını çizen Ziya Yılmaz şunları söyledi: “Biz İzmir’i; İzmir de bizi çok sevdi. İzmir’e yatırım yapan ilk markalı konut üreticilerinden biri olarak, geldiğimiz ilk günden bu yana çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık. İstanbul’daki projelerimizde olduğu gibi burada da sadece kaliteyi, konforu değil aynı zamanda güvenliği de ön planda tuttuk. Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda İzmir’de dünyanın en güvenli binalarından birini inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde İzmir’de farklı projelerle yine İzmirlilerin beklentilerine uygun konutları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

UYGUN FİYATLI TAKSİT İMKANI

DAP Yapı, İzmir’de konut sahibi olmak isteyen ve yatırım yapmak isteyenler için peşinatı kaldırdı, yüzde 0,79 faiz oranı ile 180 ay vade fırsatı sunuyor. Artık son 40 özel dairenin kaldığı DAP İzmir’de taksitler de 2.100 TL’den başlıyor. Lansman döneminde satış rekorları kıran DAP İzmir, 31 ve 32 katlı iki bloktan meydana geliyor. 450 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen DAP İzmir, 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. Geniş balkonları, ferah daireleri ve gökyüzü bahçeleriyle fark yaratan proje hem deniz hem de kent manzarasına hakim konumuyla dikkat çekiyor.

