Ümraniye’deki 3 bin 122 riskli binanın yıkılması gerekiyor

Şubat ayının başında Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türkiye genelinde kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kazanırken, İstanbul gibi nüfusun fazla olduğu kentlerde ivme yükseliyor. Öyle ki kentsel dönüşümle dayanıklı bir şehir inşa etmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programı kapsamında 2023’ün birincil hedeflerinde bulunuyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının süratle ilerlediği ilçelerin ilk sıralarında ise Ümraniye geliyor. Duman Grup GYO Kurucusu Erdinç Duman, Ümraniye’deki gayrimenkul yatırımlarını, arsa değerlerini ve kentsel dönüşüm faaliyetlerini paylaştı.



Ümraniye’de kentsel dönüşümde tamamlanan binaların sayısı 13 bin 661’e ulaştı



Ümraniye’de yakın zamanda kurulan kentsel dönüşüm ofisinde kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmaya başlanırken, kentsel dönüşümle birlikte yapılan binaların sayısı 13 bin 661 ulaştı. Bu sayede yaklaşık 55 bin kişi yeni ve güvenli evlerine kavuştu. Öte yandan tespit edilen 3 bin 122 riskli binadan yıkılması gereken 196 riskli yapının 105’inin yasal süreci tamamlandı. Yerleşimin olmadığı 91 binanın da yıkılması bekleniyor.



Arazilerin metrekare başına fiyatı 20 ila 25 bine çıktı



Erdinç Duman’dan edinilen bilgilere göre, Ümraniye’deki kentsel dönüşüm süreçlerinde yenilenen gayrimenkullerin veya arsaların değeri gün geçtikçe artıyor. Var olan gayrimenkuller 8 ila 10 kat daha değerli hale gelirken, geçtiğimiz yıl metrekaresi beş bin TL olan arazilerin bu yıl metrekare başına 20 ila 25 bin bandına çıktığı kaydediliyor. Bu oranın gelecek dönemde ise 40 - 50 bin bandına ulaşacağı öngörülüyor. Vatandaşların bu avantajlardan yararlanması için takip etmeleri birkaç adım bulunurken, danışmanlık şirketleri ev sahipleri adına birçok sorumluluğu üstlenerek sürecin doğru adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Peki danışmanlık şirketlerinin başka hangi görevleri bulunuyor?



- Resmi makamlardan alınan listelerle diğer ev sahipleriyle görüşerek kentsel dönüşümün faydalarını anlatmak, süreç hakkında bilgilendirmek



- Belirlenen bölgede ikamet eden vatandaşlarla toplantı düzenleyerek, herkesin ortak bir paydada buluşmasını sağlamak



- Hukuk danışmanları veya avukatlarla birlikte çalışarak, sözleşmeler başta olmak üzere sürecin tüm aşamalarını yasal bir zeminde yürütmek



- Ev sahiplerini mağdur etmeyecek inşaat ve müteahhit şirketlerini bulup anlaşma yapmak



Kentsel dönüşüme adım atmak isteyenlerin aklında birçok soru olduğunu biliyoruz. Oldukça karışık görünen bu süreçte gerekli prosedürleri takip ederek ilerlemek, sürecin pratik bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. Peki bu adımlar neler?



1. Değerlendirme: Kentsel dönüşüme girecek yapının incelenmesi ve risk raporunun hazırlanması



2. İnceleme: Hazırlanan raporun ilgili makamlar tarafından incelenmesi



3. Proje: İnşa edilecek yeni yapının, ev sahiplerinin talepleri sonucunda projelendirilmesi



4. Uygulama: Projenin onaylanması ve gerekli ruhsatların alınmasının ardından yapının inşasına başlanması



Kentsel dönüşümün başlaması için yukarıda belirtilen adımların yasal zemine uygun bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Elbette bu adımlarda uygulanan prosedürleri her vatandaşın bilmesi mümkün değil. Bu noktada sürece başlamadan önce danışmanlardan hizmet alarak ön hazırlık yapmak, hukuki süreçlerin takibi için kritik bir önem taşıyor. Aksi takdirde yaşanabilecek olası aksaklıklar dönüşüm süresini uzatabiliyor.



Kentsel dönüşüm süreci en az 1 yıl sürüyor



İstanbul’daki kalabalık ilçelerde kentsel dönüşümün tamamlanma süresi değişkenlik gösterebiliyor. Bu sürenin Ümraniye gibi yüzölçümü büyük ilçelerde en az 1 yıla tekabül ettiği kaydediliyor. Ardından gelen bir buçuk yılda ise 80 ila 100 konut inşa edilebiliyor. Kentsel dönüşümü onaylayan vatandaşlar ise devlet güvencesi altında bazı olanaklardan yararlanabiliyor. Yıkım kararı alınan yapıların sahipleri, 18 ay boyunca kira desteğinden faydalanabiliyor. Ancak bunun için bazı belgeleri toplayarak ilgili makamlara takdim etmesi gerekiyor.



Bunlar arasında;



- Başvuru dilekçesi



- Riskli yapının tahliye edildiğine dair maliklerin eski ve yeni ikametlerini gösteren adres bilgileri



- Gayrimenkul kaydı ve tapu belgesi



- Vadesiz hesap cüzdanı



- Gayrimenkulün tüzel kişiye ait olması durumunda temsil yetkilisinin imza sirküsü yer alıyor.