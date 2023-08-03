Urla Kekliktepe’de Yaşamak İçin 6 Neden

Doğal güzellikleri, geçmişin izlerini günümüze yansıtan tarihi dokusu, zengin gastronomisi, kültür-sanat etkinlikleri ile dört mevsim, on iki ay huzurla yaşayabileceğiniz Urla Kekliktepe, Endeksa verilerine göre yatırımcılarına sağladığı kazançla Ege’nin en dikkat çeken bölgesi oldu.



İşte, sakinliği ve huzurlu yapısıyla Ege’nin güzel ilçesi, Urla Keklitepe’de yaşamak için 6 neden;



1- YATIRIMCISINA SON 4 SENEDE YÜZDE 879 DEĞER KAZANDIRMASI



Huzurun Ege’deki adresi Urla Kekliktepe, son dönemde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Endeksa verilerine göre Ocak 2019’dan bu yana Urla, yatırımcısına yüzde 879 oranında kazanç ettirerek rekora imza attı. Üstelik yapılan bölge analizlerine göre bu kazancın daha yüksek bir ivmeyle devam edeceğini söyleyebiliriz. İzmir Urla’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 30.63, arsa fiyatları da yüzde 51 oranında artış gösterdi. Konut fiyat artışında da yine Urla, ilk sırada yer alarak rekora ulaştı. Birçok sosyal ve kültürel olanağı bir arada sunan ve huzurlu bir yaşam vadeden Urla Kekliktepe, yatırımcılar için birçok avantaj sağladığı gibi İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehir merkezinden yoğun göç alıyor.



Ege Yapı Kekliktepe projesi, İzmir’in getiri potansiyeli en yüksek ilçelerinden Urla’da 73 seçkin aile için özel olarak tasarladığı villalarla kazançlı yatırım imkanı sunuyor.



YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ



Müstakil yaşamın sağlığımıza pozitif etkisi Urla Kekliktepe’de birçok yaşam projesine ilgiyi artırdı. Pandemiden sonra Urla Kekliktepe, metropol kentlerin karmaşasından uzaklaşmak isteyen ama büyükşehirlerdeki sosyal imkanları da göz önünde bulunduran kişilerin talep gösterdiği bölgelerden biri haline geldi.



Kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için fırsat sunan Ege Yapı Kekliktepe projesi, müstakil bahçeli terasları, özel havuzlu villaları ile 73 seçkin ailenin bölgedeki yeni yaşam alanı olacak.



Eğitim kurumları da bölgeye yatırımlarını sürdürüyor. İzmir Urla; İzmir Alman Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Türk Koleji, İzmir İtalyan Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, Bahçeşehir Koleji, İzmir Urla Boğaziçi Koleji gibi köklü kurumlara ev sahipliği yapıyor. Ege Yapı Kekliktepe projesi Türkiye’nin en iyi eğitim veren, alanında uzman kadrosu bulunan kurumlara çok yakın bir mesafede yer alıyor.



2- GASTRONOMİ CENNETİ OLMASI



Hem deniz mahsullerini tercih eden hem de Ege’de yetişen otlardan yapılan yöresel yemeklere ilgi duyanlara hitap eden Urla Kekliktepe, iki farklı kesimi aynı masada birleştiren nadir yerlerden biridir. Deniz mahsullerinin yanında semizotu, radika, hardalotu bölgede meşhurdur ve yöre halkının da vazgeçilmezleri arasındadır. Ege Denizi'nin bereketinden faydalanan balıkçılar, taze ve çeşitli deniz ürünlerini sofralara taşır. Urla’da balık restoranları, lezzetli mezeler ve taze deniz ürünleriyle dolu bir yemek deneyimi sunar. Urla'nın sahil kasabası olması nedeniyle, taze deniz ürünleri hemen hemen nerdeyse her sofrada bulunur. Deniz tarağı, karides, ahtapot, kalamar gibi ürünler yöre halkının tarifleri ile zenginleştirilip sofralarda yerini almıştır. Sahil restoranlarının yanı sıra balıkçı lokantaları, deniz ürünlerini lezzetli şekillerde sunarak misafirlerine muhteşem bir deneyim yaşatır. Balıkla beraber tüketilen zengin otlar da Urla’nın vazgeçilmezleri arasındadır.



Zeytinyağlı taze enginarından boyozuna, kabak çiçeklerinden yapılan dolmalardan deniz börülcesine, Girit kabağı salatasına kadar birçok lezzet bölgenin vazgeçilmezleri arasında. Zeytin ağaçlarından elde edilen enfes zeytinyağının yanında, Urla halkı zeytinin turşusunu yapmayı da ihmal etmemiş. Urla'nın bereketli toprakları ve mevsiminde yetişen taze sebze ve meyveleriyle yapılan reçel ve turşular halkın en sevdiği aperatiflerden bazıları. Geleneksel Türk tatlıları; sütlaç, zerde, lokma, helva gibi tatlılar, yöresel festivallerde ve özel günlerde sıklıkla tüketilir.



Bölgede yemek kültürü sosyal etkinlik haline gelmiş. Urla Ot Festivali, Nohutalan Kavun Festivali, Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, Zeytin Barış Festivali, Uluslararası Urla Enginar Günleri bu özel etkinliklerden bazıları. Ege Yapı Kekliktepe projesinden aldığınız müstakil villanızda tüm bu lezzetleri tadarken, sosyal etkinliklerde sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirip misafirperverliğin en güzel örneklerini de sunma imkanı bulacaksınız.



3- ŞEHİR MERKEZİ VE MAVİ BAYRAKLI PLAJLARA YARIM SAAT UZAKLIKTA YER ALMASI



Urla Kekliktepe, İzmir şehir merkezi Adnan Menderes Havalimanı, Çeşme ve Konak’a 25-30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Ulaşım kolaylığı ile ilçe, Ege’nin mavi bayraklı plajları ve benzersiz tatil lokasyonlarına da oldukça yakındadır. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridinde bulunan Ege’nin koyları ve sahilleri dünyanın en çok turist çeken bölgesidir. Doğal koyları, nefes hastalıklarına iyi gelen mineralli suları, doğa harikası plajları ile Urla Kekliktepe; Altınköy Plajı, Balıklıova Köyü Plajı, Demircili Koyu, Urla Kum Denizi Plajı, Bodrum Koyu gibi plajları ile mükemmel bir tatil deneyimi sunuyor.



Yılın on iki ayı doğanın farklı güzelliklerini barındıran Urla’da, Ege Yapı Kekliktepe projesi 73 aile için özel olarak tasarladığı, özel havuzlu, müstakil bahçeli villaları ile eşsiz bir deneyim sunuyor.

